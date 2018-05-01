環保團體抗議富士康取巧申請使用密西根湖水

環保團體正在批評台灣製造商富士康 (2317-TW) 計畫從密西根湖每天汲取 700 萬加侖的水，用於製造智慧手機和其他設備的液晶螢幕。

威斯康辛州自然資源部上周三同意富士康改變用水量的要求，強調這只代表了「密西根湖總地表水取水量增加 0.07%」。在該工廠每天使用的 700 萬加侖的水中，約有 270 萬加侖將主要通過蒸發損失，其餘部分將被處理，然後排放回湖中。

根據科技新聞網站《Digital Trends》報導，富士康輕易獲得批准主要是因為法令的漏洞。

在正常情況下，打算引用密西根湖水源的工廠必須獲得圍繞五大湖的所有八個州同意才行。由於富士康這座尚未興建的工廠位於大湖盆地邊界之外，因此只需向威斯康辛州 Racine 提出申請，即可申請用水。

據報導，共和黨籍的威州州長 Scott Walker 因對富士康獎勵措施而民調數字大幅下降。

據《威斯康辛公報 (Wisconsin Gazette)》報導，包括 Sierra Club 在內的環保組織反對富士康的用水要求，因為它規避了限制五大湖用水的跨州協議。此外，環保活動人士擔心，這項批准可能會為未來的類似要求創下先例。

根據大湖委員會的統計，截至 2016 年，取用大湖的水只有 10.8% 用於工業用途，相比之下，將近三分之二的用水主要用於發電廠。