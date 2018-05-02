盤前財經大事搶先讀2018年5月2日

今日操盤前瞻

中經院公布 4 月製造業採購經理人指數

美國聯準會利率決策

南韓 4 製造業 PMI、CPI

日本 4 月消費者信心指數

法說會：義隆、大聯大、台虹

除權息：國泰 20 年美債

蘋果上季 iPhone 銷售低於預期 但獲利高於預期 其股價上漲 4.1%

週二盤後交易中，蘋果股價上漲 4.1%，該公司 iPhone 銷售成長低於預期，但宣布加碼資金回饋計畫。蘋果公布會計年度第二季淨利為 138 億美元，或每股 2.73 美元，去年同期獲利 110 億美元，或每股 2.10 美元。閱讀全文...

77 年邦交不敵陸 30 美元利誘 多明尼加棄台灣 轉投北京建交

兩岸關係惡化，北京再挖台灣邦交國！加勒比海島國多明尼加昨 (1) 日突然宣布與大陸建交，並與台灣斷交，成為蔡英文政府上台兩年來第 3 個和台灣斷交的國家。中國國務委員兼外長王毅表示，堅持「一個中國」原則是國際社會普遍共識，中多建交是大勢所趨。台灣當局批評大陸用金錢外交手段，破壞台海現狀，徒添兩岸變數，強調台灣絕不會委曲求存。 閱讀全文...

鴻海 FII 能否拚 Q2 掛牌 下周見分曉

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司富士康工業互聯網 (FII) 在今年 3 月 8 日通過中國證監會上市審核後，已經快 2 個月都沒有新進度，原本市場預期有機會拚在 4 月上市，也正式告吹，法人指出，以中國平均約在 30-60 天發給批文的時程來看， FII 能否拚在第 2 季掛牌，為鴻海業外增添收益，下周就將見分曉。閱讀全文...

PCB 產業鏈砸重金迎接 5G 市場新需求 日商也來台軋一腳

美國川普政府盯上中國大陸的中興通訊、華為，分別進行技術輸出管制及調查，被解讀為限制已超前的中國大陸 5G 通訊發展，顯見其重要性，台商 PCB 產業目前也積極投入 5G 應用，連日商日東紡、日立化成都來台軋上一腳。閱讀全文...

如果現在還繼續在評估，中美貿易對股市系統性風險；那就有點落後了。近期多是個股、或是匯率貶值偶發性系統風險。由於投資人對新興市場畏縮，台股與港股也分別因為匯率貶值而大跌。台股於 2018 年 4 月 17 日，加權股價指數大跌 144.1 點，收盤時為 10,810.45 點。而港股則於 2018 年 4 月 16 日，恆生股價指數大跌 492.79 點。閱讀全文...