威斯康辛州學院為富士康量身打造專屬學程 滿足就業需求

為因應台灣富士康公司在此設廠，威斯康辛州東南部的一所大學正在提出兩個新的學位課程，為富士康電子製造體系培訓員工。

Kenosha 的 Gateway Technical College 總裁兼 CEO Bryan Albrecht 告訴《密爾沃基哨兵報》，Gateway 將與其他州立技術學院和大學合作完成課程，以避免重複同時加強其他大學已經提供的內容。

「我們對此真的很興奮，」Albrecht 說，「它提供了一個很好的機會來提升我們的計畫，並為學生們帶來引導產業改革的自動化和機器人技術的新技能。它將使 Gateway 和其他技術學院成為該製造體系培訓中的基地。」

該計畫將重點關注先進製造技術和供應鏈管理。課程的最終定案可能會在 5 月份完成。

富士康在 1 月間提供威斯康辛州技術學院系統培訓計畫。該公司表示，Gateway 將可滿足就業需求而成為創造交流的「戰略合作夥伴」。

該公司預計在生產的前 5 年內僱用約 240 名擁有先進製造業學位的員工和約 50 名具有供應鏈管理技能的員工。

富士康位於 Mount Pleasant 的 100 億美元投資建造的製造中心最多將僱用 13000 名員工。這家總部位於台灣的公司計畫為包括電視機在內的商業和消費用途製造先進的液晶顯示面板。

Racine 郡和 Mount Pleasant 已經承諾為富士康提供 7.64 億美元的當地獎勵措施。