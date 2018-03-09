富士康光速上市 投資人該關注的5件事

富士康工業互聯網股份有限公司（FII）申請 A 股上市，只用了 36 天就通過，新浪財經報導，2017 年中國公司 IPO 平均審核週期為 1 年 3 個月，2016 年以前為 3 年。

有評論認為，富士康用 36 天過會，宣告了一個新時代到來。富士康是首家走「綠色通道」的企業，因此 2018 年被業界稱為中國的「獨角獸元年」。

富士康光速上市，締造了 A 股 IPO 最快紀錄，其中有 5 大焦點值得投資人關注。

1.「閃電過會」什麼訊息？

據騰訊《一線》消息，知情人士透露，富士康 3 月 12 號前後就能拿到批文，月底能夠掛牌登入交易所。

平安證券分析師閆磊認為，富士康進入 IPO 快速通關，顯示國家對工業互聯網及智慧製造的重視。

富士康作為全球第一大 3C 產品和半導體設備的代工廠，在過去 25 年依靠大陸的人口和土地紅利快速發展。但是在國內人力成本上升的大背景下，公司營收下滑，轉型迫在眉睫。

本次申請表明公司意在以工業互聯網為突破口，幫助公司渡過轉型陣痛期。預計在國務院支援工業互聯網基礎設施建設的大背景下，未來幾年工業互聯網會迎來發展良機。

業內普遍認為，未來新興產業「巨無霸」或「獨角獸」通過 IPO 或並購重組登陸 A 股將成趨勢，而這些獨角獸企業上市後，將對中國資本市場格局產生深遠影響。

2. 市值上看人民幣 6000 億元，科技新霸主誕生



中國媒體《重慶商報》等媒體日前報導，目前 FII 股份達 177 億股，該公司將發售 17.7 億股，總股份約 195 億股。從目前行業平均本益比來看，FII 合理股價為 33 元人民幣。



以此計算，FII 上市後市值將高達 6435 億元人民幣（約 3 兆元台幣），成為 A 股市值最高科技公司，並超越母公司鴻海；目前鴻海市值約 1.5 兆元台幣。



目前 A 股市值最高科技公司是安控設備大廠海康威視，該公司市值為 3919 億元人民幣。

3. 會有多少個漲停？

享受「即報即審」優遇的富士康最快可能在下月就能與投資者見面，近人民幣 1500 億海量資產和高達人民幣 272 億的募資總額，必然牽動各方的神經。

知名財經大 V 在微博上發佈了對富士康戰略配售投資建議：預計發行價為人民幣 13.84 元左右，對應發行本益比 17.18 倍。並且認為 20 倍是退出時較為合理的估值水準，若上市時估值超過 20 倍，則存在較大虧損可能。

最近，新股們的表現則不盡如人意。資料顯示，2018 年 1 月，已開板新股平均漲停數為 7.67 個，最高漲停數為得邦股份的 13 個，到了 2 月份，已開板新股平均漲停數僅為 3.8 個，最高漲停數也僅為 6 個，兩項資料均創下 2016 年以來的最低紀錄。

巨無霸富士康能不能「力挽狂瀾」，投資人可拭目以待。

4．哪些概念股可關注？

FII 申請 IPO 上市通過，預計最快將於下月登陸 A 股，上游企業有望受益。在此背景下，隨著市場風險偏好回升，相關概念股有望持續獲市場資金的關注。

新浪財經援引華泰證券統計，富士康順利 IPO 後，上游企業有望受益。‘相關概念股有安彩高科、京泉華、光韻達、奮達科技、宇環數控、宏科技、勁拓股份、新亞制程、華東科技、沃特股份、廣信材料、金龍機電、昊志機電、博威合金、東尼電子、東陽光科、順絡電子、雲海金屬，共 18 檔概念股沾光。其中除第一家為富士康的參股公司，其他均為公司供應商或服務商。

5. 誰會是下一個富士康？

2018 年兩會工作報告，明確提出「支援優質創新型企業上市融資」。對於證監會也表示，對於支持推動新經濟，「肯定會有一些措施。」

從 360 借殼回歸，到富士康 IPO 快節奏推進，再到傳出小米擬 A+H 股上市，二級市場正顯現出擁抱新經濟企業的巨大熱情。

從目前來看，支援高新技術企業登陸 A 股主要有三種情況：

第一，支持已經在境外上市的、有戰略價值的大型企業，在境內市場發行證券。

第二，支持還沒有在境內外上市，但已經搭建了 VIE 架構的，市值規模在百億美元以上的獨角獸企業，直接在 A 股上市。

第三，支持註冊地在境內，但還沒有上市的，具備行業發展價值的「四新」企業，儘快在 A 股上市。這些企業主要來自四大新經濟領域——生物科技、雲計算、人工智慧、高端製造。

以富士康來說，此次 IPO 獨佔了生物科技、雲計算、人工智慧和高端製造「四新」的三個。富士康唯一的硬傷是經營時間未滿 3 年，但是獲得了豁免。

富士康之後，市場期待下一隻獨角獸閃電過會。