鴻海FII能否拚Q2掛牌 下周見分曉

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司富士康工業互聯網 (FII) 在今年 3 月 8 日通過中國證監會上市審核後，已經快 2 個月都沒有新進度，原本市場預期有機會拚在 4 月上市，也正式告吹，法人指出，以中國平均約在 30-60 天發給批文的時程來看， FII 能否拚在第 2 季掛牌，為鴻海業外增添收益，下周就將見分曉。

法人指出，原本市場預期，由於 FII 是中國發布惠台 31 政策後，最大引發兩岸關注的台廠在 A 股掛牌案，因此應該有機會以最快速度獲得批文，不過就目前實際狀況來看，中國方面似乎隱隱約約有意圖要讓熱度稍緩，不排除也是與政治因素有關。

法人表示，如果以 FII 通過上市審議的時間 3 月 8 日來算，市場原本預估應該有機會在 4 月上旬就拿到批文，再加上一般拿到批文後，儘管批文以 6 個月的有效期，不過一般企業大約會在 15 天到 1 個月就完成上市作業，正式掛牌。

法人指出，就目前的狀況推估，如果 FII 能夠在 5 月上旬拿到批文，順利的話，應該在 5 月底就可以順利在 A 股掛牌，鴻海就可以在第 2 季就順利認列 FII 相關的釋股利益，挹注業外收益。

不過，法人也認為，比較讓人擔心的是，520 是台灣總統就職日，依照往例，都會有對兩岸關係有所宣示，中國官方會不會因此先行暫緩發給 FII 批文，等到 520 之後再看狀況，恐怕會成為影響 FII 掛牌進度的另一個重要變數。