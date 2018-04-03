承銷價談不攏？鴻海FII A股掛牌突無聲息 法人估恐延到5月

引發兩岸資本市場關注的鴻海 (2317-TW) 旗下子公司富士康工業互聯網 (FII) 赴中國 A 股掛牌，近期卻突然無消無息，法人推估，有可能是還在喬承銷價，而且以鴻海之前公告在 3 月 29 日前協助股東開戶，加上中國又有至少要持有 A 股 20 個交易日的規定，預估 FII 最快也要到 4 月底才會啟動申購抽籤，掛牌時程恐要延到 5 月。

富士康工業互聯網 (FII) 在今年 3 月 8 日通過中國證監會審核後，迄今已經將 1 個月都無聲無息，包括中國證監會及上海交易所官網也沒有任何訊息，也讓市場摸不著頭緒。

根據上海交易所 IPO 程序，凡是新掛牌公司都會在 IPO 專區公布相關時程，但是截至目前為止，FII 並沒有在上面公告任何訊息，連基本的公開說明書等資料都沒有上傳，因此法人推估，富士康工業互聯網 (FII) 沒有任何的上市訊息公告，最大的可能因素，應該還是與承銷價有關。

法人表示，上海 A 股平均本益比約 23 倍，FII 去年每股稅後純益約 0.95 元，推算 FII 掛牌可能的價格約 21.85 元人民幣，不過對於鴻海來說，應該希望能夠更高一點，因此不排除這就是 FII 突然沒有新進度的原因。