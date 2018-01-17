PI報價傳漲聲 達邁股價攻抵百元新高價位

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 在產品市場需求大增同時，供應商達邁 (3645-TW)，在淡季中表現仍持穩，今 (16) 日盤中滾出 1.4 萬張大量攻上 100 元價位，創上市以來新高價。

在軟板上游原物料傳上漲聲中，台虹 (8039-TW) 與亞電 (4939-TW) 也都為反映成本因此有調高產品售價的動作。

達邁去年第 4 季營收 5.79 億元，季增 3.79%，年增 30.26%，全年營收 19.33 億元，年增率達 11.74%，也創歷年新高。而達邁去年公布 10 月自結稅後純益，達 3300 萬元，年減 6%，每股純益為 0.27 元，依達邁財報推算，前 10 月稅後純益 2.43 億元，每股純益為 1.98 元。

達邁為因應未來業務成長及支應新事業發展，該公司董事會通過台灣銅鑼二期擴廠計畫，總資本資出 17.4 億元，達邁指出，此擴廠計畫主要包括新增 600 噸的生產產線及先進 PI 研發大樓之擴建案。

達邁擴廠新計畫預計在 2018 年底完成，2019 年上半年正式投產，擴廠完成後將可紓解現有產能吃緊問題，並有助提升達邁競爭力、擴大市場占有率。達邁主管指出，因應 PI 產業逐步轉向軟性顯示及觸控應用的各項需求，先進 PI 研發大樓的佈建也將為未來光學等級 PI 膜研究發展布局做好準備。