VHQ-KY完成收購木星時代7成股權 Q2起貢獻營運動能

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今 (30) 日宣布，昨 (29) 日已與中國北京木星時代簽訂投資協議，以人民幣 1.736 億元 (約新台幣 8.11 億元)，完成收購北京木星時代 7 成股權，北京木星時代將陸續完成北京市工商與商委審批及登記備案等手續，該收購案將從第 2 季開始貢獻營收獲利。

木星時代以劇本開發撰寫、創意策劃與前期規劃統包等業務為主，而 VHQ 是以影像後製特效與場景設計模擬見長，VHQ 表示，收購木星時代有助 VHQ 發展從前期設計至後製特效的一站式影像業務。

除向上游擴展，VHQ 指出，木星時代以電視劇與電影為主，收購後將使 VHQ 跨足電視劇並增加電影後製業務，另一方面，未來 VHQ 將直接參與電影與電視劇的前期劇本構思及概念設計，並取得大部分作品的後製特效業務，提高後製特效業務量與訂單能見度。

VHQ 目前北京電影特效團隊共 450 人，今年預計中國影像後製團隊將擴張至 600 人，2020 年可望再增加至千人的製作團隊。VHQ 表示，該收購案將從第 2 季開始貢獻營收獲利，至於跨足的電視劇業務與增加後製業務量等效益，將於下半年起逐步顯現。

法人預估，以木星時代去年淨利達 3000 萬至 4000 萬人民幣的獲利表現來看，VHQ 認列其收益後，今年營運表現可望水漲船高。