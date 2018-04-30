台灣大擬配股息5.6元 499吃到飽專案今天停止

台灣大 (3045-TW) 今 (30) 日召開法說會，宣布去年度股利將配發 5.6 元現金股利，股利分配率 107%；針對法人關注的 499 元吃到飽專案，總經理鄭俊卿表示，低價資費方案的確對 ARPU 及行動營收都有影響，軍公教專案今日正式喊停，他更直言，競業引發這一波戰火，並不是智慧的做法。

台灣大宣布，去年度現金股利發放金額合計達 152 億元，維持自由現金流量的穩定，增加產品差異化以推升市場地位，進而回饋讓投資人滿意的投資報酬，是經營的首要目標。

台灣大首季營收 303.1 億元，季減 5%，年增 5%，首季財測達成率 102%；營業利益 47.4 億元，季增 10%，年減 7%，財測達成率 111%；稅後純益 34.8 億元，季增 43%，年減 12%，財測達成率 108%；每股純益 1.28 元，季增 44%，年減 12%，財測達成率 108%；EBITDA81.7 億元，季增 5%，年減 3%，財測達成率 106%。

台灣大首季營收中，電信營收 184.7 億元，占 61%；有線電視營收 16 億元，占 5%；零售營收 101.8 億元，占 34%；首季 EBITDA 中電信 67.7 億元，占 83%；有線電視為 8.1 億元，占 10%；零售 4.6 億元，占 6%。

台灣大統計，首季頻譜效益 1.49 億元／兆赫，較中華電 (2412-TW)1.13 億元，遠傳 (4904-TW)0.93 億元高；首季 myVideo 月活躍用戶數季增 73%；首季行動服務營收年減 4.7%，較中華電年減 4.9%，遠傳年減 6.5% 降幅較小。

法人關切 499 元吃到飽專案，鄭俊卿明確指出，希望今天停止，針對低價資費案，他則分析，如果是透過網路銷售或是單門號方案，因為沒有佣金及手機補貼，是直接回饋給消費者的做法；不過，低資費在 ARPU 及行動營收上都有影響。