力旺將於台積電7奈米推強化版矽智財 搶攻AI、物聯網與車用市場

嵌入式非揮發性記憶體矽智財供應商力旺電子 (3529) 今天宣布其安全記憶體矽智財 NeoFuse 已成功在台積電高階製程平台完成驗證，並即將在台積電 7 奈米製程推出更多安全防護功能，提供人工智慧 (AI) 結合物聯網 (IoT) 的 AIoT 和高階車用晶片最根本的資安保護。力旺電子嵌入式非揮發性記憶體矽智財 NeoFuse 已在台積電的 16 奈米 FF+/FFC、 12 奈米和 7 奈米製程完成驗證，其中 16 奈米 FF+/FFC 製程 IP 已通過可靠性認證，而且已獲採用於數位電視和機上盒等需要內容保護的晶片設計。



在全球資安事件頻傳之際，晶片設計和製造階段就納入安全防護的需求愈來愈迫切，力旺為台積 7 奈米平台開發的安全強化版 NeoFuse 矽智財預定於第二季完成設計定案，可提供高階製程晶片最深層的保護。



力旺提到，這項安全強化版 IP 同時結合 NeoFuse 記憶體和力旺的晶片指紋 NeoPUF，除了能安全儲存資料外，還能提供深植於晶片內部的晶片 ID 及可用於加密應用的亂數源 (entropy source)，不僅能防止資料遭駭，也能防範晶片被仿冒。



力旺的 NeoPUF 安全技術源自矽晶圓的物理不可複製特性 (physical unclonable functions)，在晶片設計及製造階段就提供最根本的硬體保護，相當適合人工智慧、物聯網及車聯網等高安全需求晶片。



力旺已和台積電合作開發好幾代製程技術的矽智財，其 IP 解決方案至今已在台積 65 個製程平台完成設計定案，應用層面相當廣泛，包括面板驅動 IC、電源管理 IC、控制 IC、物聯網相關 IC、感應器及車用 IC 等。



力旺在台積電 7 奈米平台開發的 NeoFuse 方案包含 4K*32 bit 的可一次編寫記憶體 (OTP)，操作溫度符合 AECQ100 Grade 0 標準(-40 to 150 度 C)。NeoPUF 則包含多達 4K bit 的亂數源，而且在不需要使用輔助資料運算(helper data) 的情況下就能達到零錯誤率。



NeoFuse 目前已在台積 22 奈米 ULP 平台完成設計定案，安全強化版預定於 2018 年 6 月在 22 奈米 ULL 平台完成設計定案。



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