自動系統(00771-HK)與阿里雲訂立戰略合作諒解備忘錄

自動系統(00771-HK)公布，公司的間接全資附屬公司自動系統(香港)有限公司于2018年4月30日與Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited(阿里雲)訂立戰略合作諒解備忘錄，有關發展戰略合作為向香港及澳門市場推廣阿里雲解決方案及服務。

根據諒解備忘錄，自動系統(香港)及阿里雲同意(a)共同進入市場行動——共同識别目标市場及制定每年的推廣活動計劃創造新業務機遇，以及自動系統透過阿里雲的支援建立技術團隊；(b)共同合作團隊——投放資源創建共同合作團隊，負責解決方案、銷售、推廣及執行支助範疇；(c)解決方案研究室——阿里雲將提供技能及Apsara Stack的授權，在自動系統總部建立可擴展及内置混合雲計算解決方案及服務的平台，以供展示及開發解決方案；及(d)自動系統安全運作中心+(SOC+)的網絡安全解決方案——研究如何將利用阿里雲的網絡安全解決方案及服務豐富自動系統的SOC+服務，向客戶提供有關雲計算安全合規的服務。

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