經濟部公布離岸風電遴選結果 參與遴選外商均上榜 達德是最大贏家

經濟部能源局今日公布二波離岸風電遴選結果，預計在 109 年完工併聯的是上緯投控 (3708) 及達德獲選；預計在 110-114 年第二波完工併聯的是達德有二案，沃旭有三案，CIP 二案，中鋼 (2002) 一案，台電一案，北陸 (NPI) 一案。參與遴選的外商全數上榜，以核配容量來看，達德兩波皆有獲得核配容量，合計核配容量達 1,058MW，是最大贏家；沃旭則在第二波遴選獲得三案核配，但沃旭因已達 900MW 上限，以致於第三案未分配容，核配容量居次。參與遴選的廠商僅亞泥 (1102) 及力麒 (5512) 落選。



台廠中，上緯獲得的 378MW 容量最多，中鋼獲得 300MW，台電也是 300MW。



經濟部離岸風電開發商遴選分為二階段進行，20 日舉辦第一波 0.5GW 的遴選會議，27 日至 28 日舉辦第二波 3GW 的遴選會議。第一波有達德、上緯投控、亞泥 (1102) 三家參與，第二波有達德、沃旭、CIP、上緯及麥格里、玉山及北陸、中鋼、亞泥、台電及力麒。



經濟部次長龔明鑫指出，將在 6 月盡速進行第三段競標，每一家參與遴選廠商因分數都達到 70 分以上，都可以參加競價，以價格競爭剩下 2GW 的容量。



能源局局長林全能指出，中鋼及台電雖沒有建置經驗，但與外商有合作，且能源局也有管控機制，如果無法如期進行，可由候選廠商遞補。相關獲選廠商都需要提出本土化的產業關連圖，預計在今年底及明年底陸續提出。



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