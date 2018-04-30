【華冠投顧】賴昇楷:低量反彈 彈完了嗎？



焦點個股: 2317 鴻海、2481 強茂、2408 南亞科、3532 台勝科、6182 合晶

上週五台股如期出現「回檔到北風北」訊號，終場大盤及 OTC 指數都收中紅，今天在美股沒什麼表現的背景下，大盤繼續大漲 + 104 點站回年線，但成交量僅 1185 億，OTC 指數 + 0.88%，但成交量縮至 274 億，低量反彈時市場必定會出現 "一日行情" 的聲音，真的彈完了嗎?

上週五當大盤Ｋ棒呈現價漲量縮的背離狀態時，昇楷已強調 "這是好事"，今天低量反彈依舊是相當好的量價配合，為什麼呢? 大家仔細想想，大量代表的是什麼？不單是買盤踴躍，必須連賣盤也很踴躍才會成交出大量，如果說大盤這波跌了 500 點，才反彈個百來點就出量，代表大咖賣盤在這個低檔位置還很積極，籌碼還是散亂，這種情形當非好事，換句話說，目前低量上漲不需擔心。此外，上週五盤後分析已點出多頭有許多可用之兵，例如蘋概權值股的 2317 鴻海，三角收斂到末端的 2881 富邦金、2882 國泰金、... 等，這些個股有的跌幅已深，有的整理已久，要吸引買盤進駐並不難，這兩天也確如預期見到高點愈墊愈高走勢，因此「短線反彈還沒結束」。

時序來到 4 月底，再來 5/10 前要公布月報，5/15 前要公布去年年報，業績股在這段時間容易獲市場大咖青睞，例如二極體 2481 強茂、記憶體 2408 南亞科、3533 嘉澤… 等。

再就內資三大主流族群來看，矽晶圓短線有經過整理，包括 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、3016 嘉晶、5483 中美晶都是可著墨的標的。至於多頭另兩大主流族群～生技和被動元件，價量結構仍相當不錯，但因短線正乖離仍大，可能還需要一些整理時間，可持續關注整理結束訊號。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

