＜財報＞亞馬遜Q1獲利太棒 專家驚呆了 盤後漲7% Prime年費下月漲價2成

亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 週四公布第一季獲利廣泛優於預期，AWS 雲端服務和廣告事業的成長尤其亮眼，激勵盤後大漲約 7% 報 1620 美元，衝到史上高點。

以下是財報中重要數據：

營收：510.4 億美元 vs. 497.8 億美元（Thomson Reuters 共識估計）

EPS：3.27 美元 vs. 1.26 美元 （Thomson Reuters 共識估計）

AWS 營收： 54.4 億美元 vs. 52.5 億美元 （FactSet 共識估計）

亞馬遜的營收包含來自全食超市（Whole Foods）的銷售額，第一季年成長 43%，其北美營收年成長 46% 至 307 億美元，國際營收成長 34% 至 148 億美元。

AWS 營收年增 49%，成長率在經過去年第三季 42% 低點後，現已再次加速。AWS 營業收入 14 億美元，占亞馬遜整體營業收入的 73%。

在預先準備的聲明稿中，亞馬遜執行長貝佐斯（ Jeff Bezos ）強調了 AWS 的巨大成功。

「在面對同業競爭之前，AWS 已經提早 7 年起跑，所以有異常的領先優勢，而且我們的團隊從來不曾放緩下來，因此 AWS 服務迄今是變化最多且功能最豐富的。」

亞馬遜的「其他」營收，此項目主要來自廣告事業，年成長創驚人的 139%，達 20.3 億美元。

亞馬遜訂閱服務營收（含 Prime 會員費）也年增 60% 至 31 億美元。亞馬遜上周首次公布 Prime 全球會員已經超過 1 億人。

另外，亞馬遜也宣布，因應服務成本上漲，將調漲 Prime 會員費 20%，從一年 99 美元調升至 119 美元，5 月 11 日起生效，新價格也將適用於從 6 月 16 日開始的續訂。

貝佐斯還強調，美國 Prime 用戶的年費在 2014 年 3 月漲價過一次後就一直沒有調漲。

亞馬遜也將延長與 NFL 的串流合作至 2019 年。

亞馬遜第二季財測

營收範圍：510 億美元至 540 億美元區間 vs. 522 億美元共識預期

營業收入：下降至 11 億美元至 19 億美元區間 vs. 10.1 億美元共識預期

Loop Capital 分析師 Anthony Chukumba 表示，「乍看一眼，我們真的被亞馬遜今年第一季的財報驚呆了。」