中國首席財務官對經濟前景取態樂觀 惟因地緣政治欠明朗而有所顧慮

未來一年內，先進分析技術、機器人流程自動化和人工智能將成為技術轉型的核心關注點

中國，香港 - Media OutReach - 2018 年 4 月 30 日 - 自 2016 年中期開始，全球經濟回升變得更為廣泛、強勁，中國的首席財務官對經濟前景也隨之變得更為樂觀。然而，根據德勤中國首席財務官菁英計劃發佈的最新一期《首席財務官調查》(僅提供英文版) 顯示，受迅速改變且難以預期的全球地緣政治動態影響，三分之一的受訪者對全球經濟表現在一定程度上仍欠樂觀。

德勤每半年進行一次首席財務官調查，收集中國首席財務官對經濟環境的看法，促使他們討論除經濟環境外，會對企業帶來影響的主要問題。最近一次的調查除了反映首席財務官對當下經濟環境的信心外，還著重分析了首席財務官對各類新興技術的觀點、企業的創新轉型，以及他們在採用新技術時面臨的挑戰。是次調查於 2018 年 2 月至 3 月期間進行，共收集了 138 個有效的回覆。

德勤中國首席經濟家許思濤表示：「中國經濟的抗風險能力得到『一帶一路』倡議和『金磚 +』等新政府戰略舉措的進一步支持，增強了市場對商業前景的信心。」他還表示，是次調研的受訪者似乎因貿易緊張局勢升溫而感到不安，14% 的首席財務官稱貿易保護主義有可能是具較大影響力的風險因素之一。

據調查顯示，首席財務官仍視「不利的政府政策 / 規例」為首要風險因素。此外，他們亦對預期美國利率上調大大增加資本成本上升的可能表示顧慮。與此同時，首席財務官對地緣政治問題的焦慮逐漸減退，有可能是促成經濟前景總體樂觀的原因。僅有 9% 的受訪者認為地緣政治問題是重要的風險因素 (上次調查為 23%)。

在史無前例的創新時代，全球各行各業的機構都在積極探索或已採用顛覆性技術重新打造業務模式、吸引客戶及提高價值鏈各環節的效率。據調查，首席財務官整體認為技術轉型已成當前的普遍趨勢。68% 的受訪者表示，未來五年內，技術將明顯改變一半以上的財務流程。但是，首席財務官在推動技術應用時面臨最大的障礙在於成本以及如何獲得內部支持。在許多情況下，上述因素延緩了內部轉型的節奏。為了克服這些挑戰，87% 的調查受訪者表示，他們明白積極採納新興技術的重要性，認同新興技術將有助企業克服成本壓力和應付愈趨複雜的業務需求，並能增強企業應對經濟和監管環境不確定性的信心。

調查還顯示，首席財務官均表示「雲端技術」是其企業內最廣泛獲採用的新興技術。調查結果也對未來一年作出展望，即企業很有可能把關注重點從雲端技術轉向先進分析技術、機器人流程自動化 / 流程機器人技術和人工智能。

德勤中國財務轉型全國主管合夥人胡偉傑表示：「我們欣喜看到首席財務官和財務高管們都認同新興技術在推動企業發展方面的巨大潛力。當然，企業內部仍面臨不同程度的障礙。例如，要獲內部接納並說服其他決策者認同技術轉型帶來的長遠效益。此外，首席執行官除了要計及財務影響外，還應當負責推動技術轉型的戰略計劃和建立機制，並有效地管理有關計劃在整個企業的實施情況。」

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