ETF之父警告：槓桿型ETF不是長期投資工具 不碰為妙

素有「ETF 之父」美名的 Jim Ross 近日表示，槓桿型 ETF 不是一個可行的長期投資工具，他的公司 State Street Global Advisors 絕不會販售這類產品。

據《彭博》報導，Ross 在 1993 年設計了美國第一個 ETF，即 SPDR S&P 500，他認為，為了加速回報而提供槓桿型的產品，對一般投資人來說太危險了。

Ross 強調，投資人需要獲得極為專業的指導，才能了解如何適當使用槓桿型 ETF，但現在沒有關於這方面的教育場所。

Ross 批評，這些槓桿型基金設計的目的，是能獲得所追蹤指數多倍的獲利，通常是 2-3 倍。但這雖然可以為投資人獲取更大的利潤，同樣也增加了損失的風險，猶如賭博。

《彭博》數據顯示，槓桿型 ETF 只占全球市場的微小部分，截至今年 3 月底，全球槓桿型 ETF 規模約為 700 億美元，比起全球 4.8 兆美元的 ETF 市場，比例僅 1.5%。

以全球最大的股市美股來說，槓桿型 ETF 僅占國內 ETF 的 1.1%，但亞洲國家相對更高，在日本占到 2.9%，而台灣槓桿型 ETF 更占 ETF 市場的 40%，南韓占比也在 5 分之 1 以上。

全球前五大槓桿型 ETF（圖表取自彭博）

Ross 承認這些產品可能非常受歡迎，但也存在高風險，特別是很多情況下，大部分購買槓桿型 ETF 的都是散戶。

無論市場規模如何，Ross 堅信，華爾街不該提供這類產品，槓桿型 ETF 加劇了波動性並扭曲了市場。「我們真正想要帶給客戶的，是他們可以用來建構長期投資組合的東西。」