京東：發展東南亞不以低價搶市場 冀未來向第三方提供物流

大陸電商京東 (JD-US) 國際業務總裁鄭孝明表示，東南亞地區與發展初期的中國具有多個共通點，極具發展潛力，京東仍會以自營銷售及混合第三方賣家的方式營運當地電商平台，雖然發展速度不及全平台電商，但相信可帶來更好的用戶體驗。

香港《明報》報導，鄭孝明認為，東南亞地區尚未發展出專為電商而設的物流系統，故物流效率低，京東希望搭建自家物流系統，以大數據分析出產品需求變化，提供精準供貨，帶動營運效率。問及京東需投放時間建立物流配套，會否失去市場先機，他認為，雖然起初拓展速度較慢，但長遠而言可帶來更好的顧客體驗。

他提到，有在東南亞只做網購的全平台電商，以低價甚至補貼形式，做出 10 億美元的商品交易額 (GMV)，但最終只有數百萬美元收入，客戶只對便宜價格有忠誠度，非平台忠誠度，因此集團不會以低價搶佔市場，反而冀以高端服務吸納當地優質顧客。

鄭孝明說，集團同時以自建或合資方式搭建東南亞的物流系統，目前在印尼設有 5 個倉庫，他強調，「物流會走在我們發展前面」，冀未來可向第三方商家提供物流服務。據了解，京東以印尼公司 JD.ID 提供電商服務，在當地擁有專屬物流公司 JX Express。

京東對手阿里巴巴 (BABA-US) 亦加快東南亞發展步伐，3 月阿里宣布向東南亞最大電商平台 Lazada 追加投資 20 億美元，料投資額總計將達到 40 億美元。

京東擴張較為循序漸進，除了印尼外，亦正開發泰國及越南市場，鄭孝明表示，公司與泰國最大零售企業尚泰集團 (Central Group) 設立合資公司，料最快第 2 季末在當地推出電商平台。

他提到，冀與尚泰集團產生協同效應，尤其是尚泰擁有多個零售渠道，多項獨家品牌代理，及完善物流體系，料可提供高質用戶體驗。另外，集團有參與越南電商平台 Tiki 的 C 輪融資。