〈房產〉房仲業4月成交價量 台灣房屋：北市價量齊揚表現最穩

4 月全台房市升溫，連鎖房仲業也有明顯感受。台灣房屋集團統計內部成交行情，4 月七都價量都比上月增加，其中以台北增加最多，15.7%，其次為台中 8.3%，新北 5.2%；而價格台中漲幅最大 5.6%，高雄 5.1%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，4 月不僅交易量增，價也趨穩，延續今年增溫走勢，為第 2 季帶來好兆頭，而台北往往多能帶動整體房市買氣，交易集中在內湖南港一帶，且以總價 1800 萬元以下的住宅最搶手，顯示低總價產品仍是市場焦點。而今年各都房市交易量走勢穩定中增溫，價格也有築底回穩，不僅自住買方進場，收租型產品的熱度也增加，顯示整體買盤已經趨向需求導向的穩定。

台中不僅成交量增加，平均價格回溫也比較明顯，較上月成長 5.6%，該公司表示，台中單價價差小，看上這一波價格價格修正幅度趨緩，換屋族動作積極，今年中高價位的產品更加熱絡，讓整體交易單價增加。

台灣房屋指出，新北房市交易增溫集中在各重劃區，其中蘆洲市 4 月最明顯，台灣房屋蘆州徐匯特許加盟店店東蔡雨農表示，蘆洲房市以南港子重劃區最熱，自捷運蘆洲站通車其能大幅提升，而近年新案降價，中古公寓華廈也更趨親民，不乏 3 字頭行情，千萬總價成交吸引小資進場，亦有不少來自士林天母買家，為子女成家做家族換屋規劃，一間換兩間，換新也換大。

而 4 月桃園房價較上月小增 0.9%，交易量則增 3.3%；新竹地區房價較上個月增加 1.1%，交易量增 2.7%。台灣房屋智庫經理江怡慧表示，4 月桃竹房市延續上月走向中古低總宅，以價換量催出自住買盤市場。桃園購屋總價約為 850-900 萬元元，桃園交易量熱區前 3 名分別為中壢區第一、桃園區位居第二、龜山區居三；新竹交易主要以新竹市與竹北市為主。