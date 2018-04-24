搶攻頂級客戶及企客商機 宏達電推出VIVE PRO專業版及商用套裝服務

宏達電 (2498) 宣布正式推出 VIVE Pro 專業版，專為滿足各式不同商用需求規模所打造，為企業應用 VR 解決方案塑造多樣可能性。宏達電表示，VIVE Pro 能滿足企業用戶追求最頂級 VR 體驗之需求，提供更高的解析度、更佳的音響效果及最新 SteamVR 追蹤系統，易於部署在公司防火牆後面、擴大追蹤範圍。宏達電強調，VIVE Pro 專業版是為要求最頂級和最創新 VR 使用者而打造的產品，包含 Airbus、Volkswagen 集團和 Raymond Corporation 等國際知名企業，都已透過使用 VIVE 來滿足培訓和模擬方面的需求。



宏達電指出，VIVE Pro 為採用 VR 商業應用的企業用戶提供最極致完整體驗，VIVE Pro 頭戴式顯示器超高影像解析度，讓文字、影像更清晰；內建高階耳機與擴大機，提供身歷其境的音效；全新進化人體工學設計，能確保專業使用者長時間配戴時絕佳舒適性。



VIVE Pro 專業版建議售價為 46,000 元 (美金 1,399 元)，包含 VIVE Pro 頭戴式顯示器、SteamVR 追蹤系統 2.0、兩個基地台及兩個控制器，適合作為商業用途設計使用，支援 6 x 6 公尺的追蹤範圍；若搭配多個基地台串聯，最大可以支援到 10 x 10 公尺追蹤範圍。新版的基地台將於未來開放用戶單獨購買。



而 VIVE Pro 首次推出額外加購兩種保障服務，VIVE Pro 企業服務專案 (Enterprise Advantage) 及企業服務專案 plus(Enterprise Advantage+)，兩種方案都包含商業使用授權及商業保固，同時讓企業能擁有量身訂製的硬體保固服務、減少硬體停機時間、享有專屬支援服務及有效的管理設備。讓企業透過靈活和易於掌控的方式，輕鬆安全地管理 VIVE 的部署配置和更新。



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