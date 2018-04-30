國君配市場按讚 君耀-KY亮燈漲停 國巨站上600元

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 上周五 (4/27）宣布，將以每股 73 元 100% 公開收購保護元件廠君耀 - KY(6422-TW)，由於雙方在產品及客戶具有互補性，因此市場普遍看好，君耀 - KY 早盤跳空亮燈漲停，國巨也衝到 649 元，重新站上 5 日線。

法人指出，國巨的 MLCC 跟晶片電阻，都是全球排名前 3 名的大廠，因此併購相關類似廠商的意義不大，而且現在 MLCC 跟晶片電阻報價都已經步上漲價軌道，多少也增加了國巨併購的成本。

但是相較之下，保護元件卻是國巨布局相對不足的領域，尤其在工業及車用市場，因為基於安全性的要求，保護元件的使用量遠高於消費性電子產品及資訊產品，因此國巨公開收購君耀 - KY，將可直接有助其產品完整性，同時成本也相對較為便宜。

至於君耀 - KY 因為本身規模，通路布局不若國巨來的完整，雙方合併後，君耀 - KY 等於可以直接使用國巨通路，也能擴大市場佈局。

如果投資人仍看好國巨後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如國巨元富 7A 購 01(077319-TW)、國巨富邦 7A 購 04(076030-TW)、國巨麥證 7B 購 01(077201-TW) 等。