投資人正轉向防禦性安全資產 分析師：衝動會傷害潛在回報

股市波動加劇，讓投資人焦慮升高，PNC 金融服務集團 Jeffrey Mills 表示，如果投資人因衝動轉向「安全資產」，例如債券，反而會因此受到傷害。

據《CNBC》報導，Mills 指出，不安的情緒正讓投資人做出改變，將資金轉向報酬更低的資產，這並不是個好主意。

Mills 強調，市場變得高波動，並不代表市場會表現不佳。人們現在改變投資組合，避開高波動性，但以回報來看，這樣的行動可能適得其反。

數據顯示，投資人今年 2 月將資金抽離股市，速度為 2008 年金融危機以來之最，反映出投資人當前的緊張情緒。

Mills 說，投資人以及一般人，都有一種傾向，試圖讓自己感覺更安全。但就像害怕坐飛機的人，他們會選擇開車，但以實際數據來看，開車的危險性還更高。

受股市來回震盪影響，道瓊指數及標普 500 指數今年以來表現持平，納斯達克則有 3% 的上漲。Mills 認為，經濟的基本面及企穩的強勁收益，還會讓股市走強，雖然估值仍舊偏高，但當前不是大規模轉向防禦性資產的時機。

Mills 表示，道瓊不會像 2017 年那樣上漲 25%，但他預計標普仍將在未來 1 年內上揚 4-6%。其中，他看好金融、能源與科技股。

和股票相較，Mills 認為，如果此時將資金轉為固定收益資產或現金，未來幾個月恐怕回報不佳。