中華電上網服務IPv6部署成效獲肯定

因應全球 IPv4 位址用罄，中華電信 (2412) 於 107 年 2 月 1 日 4G 行動上網全面啟用 IPv6，已獲國際網際網路協會 (Internet Society) 認可，而根據台灣網路資訊中心 (TWNIC) 網站 IPv6 部署統計公開資訊，中華電信行網與固網更分獲商用網路公司第一名及第二名。IPv6 已成為全球部署下一代網路基礎通訊協定，中華電信多年來利用新增業務與設備汰舊換新，增加 IPv6 功能，包含終端、接取、骨幹及應用服務設備等，同時參與政府機構計畫及國內外 IPv6 活動，累積 IPv6 技術能力與維運經驗，並以 IPv4 與 IPv6 雙協定並存方式部署，提供客戶優質網路服務。



中華電信 4G 行動網路 IPv6 部署百分比達 21%，成長快速。另依據台灣網路資訊中心 (TWNIC) 網站 IPv6 部署統計公開資訊，中華電信行網與固網分獲商用網路公司第一名及第二名，顯示中華電信積極部署 IPv6 成效卓著。



中華電信總經理謝繼茂表示，將持續推動 IPv6 網路發展與技術演進，強化網路安全和資訊化建設，奠定未來 5G 和物聯網應用發展基礎，並孕育產業 IPv6 新創發展新商機。HiNet 光世代已開放新竹、桃園、台中及高雄 IPv6 試用，並預計 5 月開放全國試用，以引領國內產業網路升級，加速台灣 IPv6 發展普及化，協助國家數位經濟蓬勃發展。



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