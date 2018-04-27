〈中華電法說〉499吃到飽資費戰恐衝擊ARPU 謝繼茂：短期促案

中華電 (2412-TW) 今 (27) 日召開線上法說會，法人質疑 499 吃到飽資費戰恐將衝擊 ARPU(平均每戶每月貢獻金額)，另外也關注 LINE MOBILE 登台的影響，總經理謝繼茂回應指出，軍公教方案是短期促案，面對電信市場激烈競爭，將努力提升品質來因應。

法人對中華電推出低價促銷案的動作到不解，認為跟先前說要提高資費的做法不一致，謝繼茂表示，因有競爭對手一直以低價方案吸引客戶，為了穩固市占率，因此針對軍公教推出方案來反擊對手，不過，在利潤考量下，將只會是短期促銷。

中華電公共事務處協理沈馥馥指出，中華電並不是第一個推出不到千元吃到飽的業者，在市占率的考量上，將針對不同需求推出多元方案，這次的 499 吃到飽軍公教方案，定調在短期促銷。

受到低價資費戰的影響，中華電去年全年 ARPU 為 595 元，今年第 1 季再下滑到 581 元，導入新的國際會計準則後降到 513 元，沈馥馥坦言，在市場競爭下， 未來 ARPU 可能還會再微幅下滑。

至於 LINE 攜手遠傳 (4904-TW) 推出 LINE MOBILE 一事，謝繼茂認為，LINE MOBILE 在日本、泰國的表現並沒有很好，台灣電信市場競爭激烈下，中華電具有很好的覆蓋率優勢，將會努力提升品質。

由於 LINE MOBILE 鎖定 3 大族群，依不同速率分成 299(10Mbps)、399(21Mbps)、499(不降速) 資費，等於是更低價且不限申辦資格的方案，是否會造成市場版圖影響還有待觀察；沈馥馥則是表示，考量市場動態及毛利率，未來不排除推出降速吃到飽方案。

中華電今年資本支出預算 331 億元，主要投資核心業務光纖、4G、IDC、雲端與各業務服務平台等。