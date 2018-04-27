〈中華電法說〉首季EPS1.13元 行動客戶數、行動營收市占雙雙居冠

中華電 (2412-TW) 今 (27) 日召開線上法說，首季每股純益 1.13 元，董事長鄭優強調，第 1 季營收較去年同期微幅下滑，但在行動用戶數及行動市占率雙雙位居市場領導地位，在 4G 吃到飽激烈競爭下，行動服務營收是 3 家主要電信業者中降幅最低。

鄭優表示，在市場競爭激烈下，今年第 1 季行動客戶數市占率達 36.3%，行動營收市占率 37.9%，雙雙居行動市場之冠；面對市場 4G 吃到飽戰火激烈，侵蝕營收及獲利的情況，鄭優坦言，即使市場競爭日益激烈，造成 3 家主要電信業者的行動服務營收下滑，中華電仍保有降幅最低的成績。

他指出，第 1 季寬頻客戶數轉為淨增加，100Mbps 以上之寬頻用戶數超過 132 萬戶，年增 10.7%，顯示持續鼓勵用戶升速，提升寬頻營收的策略成效顯現。

鄭優上任後積極衝刺 MOD 業務，今年第 1 季 MOD 客戶數突破 170 萬戶，年增 27.4%，成為國內最大單一影視平台，帶動 MOD 營收成長 25.2%，鄭優表示，未來會持續推動影視經營環境健全發展，透過轉播重要國際賽事與電競活動，進一步帶動 MOD 業務成長。

中華電第 1 季合併營收 536.3 億元，年減 1.7%，季減 11.91%；行動通信業務營收 267.8 億元，年增 0.5%，主要因智慧型終端銷售上升，抵銷行動語音及加值營收的下降，行動語音收入下滑主要因市場競爭及 VoIP 服務取代所造成。

因採 IFRS 15 影響，行動加值營收較去年同期下降 8.8%，智慧終端銷售年增 43.3%，為 104.5 億元；網際網路業務營收 69.9 億元，年增 1.2%，成長主要來自應用加值服務營收。

第 1 季營業淨利 109.4 億元，年減 5.1%，季增 4.84%，營業淨利率 20.4%，年減 0.7 個百分點，季增 3.26 個百分點，歸屬母公司業主淨利 87.3 億元，年減 9%，季增 0.5%，每股純益 1.13 元，較高於上季每股純益 1.12 元，但較去年同期每股純益 1.24 元低。

截至 2018 年 3 月底，中華電光世代寬頻客戶數 357 萬，占寬頻客戶數 79.6%，100Mbps 速率以上客戶數超過 132 萬，年增 10.7%，HiNet 寬頻客戶數為 373 萬，年減 0.7%；截至 3 月底，行動電話客戶數為 1039 萬，年減 3.4%；行動上網客戶數 848 萬，年增 10.3%；4G 客戶數 821 萬；市話客戶數累積為 1063 萬。