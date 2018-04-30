盤前財經大事搶先讀2018年4月30日

今日操盤前瞻

經濟部離岸風力發電規劃場址遴選結果說明記者會

主計總處公布國富統計

中國官方 PMI

法說：台達電、美律、台灣大、致茂、台中銀等

德國 4 月 CPI

美國 3 月個人消費支出

敬鵬平鎮廠火災近年最慘 影響 15% 營收

車用 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 桃園平鎮廠區 P2、P3 廠 28 日晚間 9 時發生大型火警事故，發言人資深經理蕭公彥 29 日指出，這兩個現已停工的全製程廠區，月產能約損失 50 萬平方呎，占營收 15%，每月約影響 3 億元營收，目前已開始調撥其他台灣廠區產能支應。閱讀全文...

離岸風電遴選落幕 受惠供應鏈將見真章

經濟部離岸風電遴選會議已於 28 日落幕，包括「2020 年完工併聯」與「2021 年至 2025 年完工併聯」風場開發案均已完成報告，經濟部將於明 (30) 日正式召開記者會，對外宣布遴選結果。閱讀全文...

還沒談完 川普政可能將關稅豁免期限 5 月 1 日延期

據參與美國川普政府討論關稅議題的消息人士透露，豁免盟國鋼鋁關稅的最後期限 5 月 1 日可能會延長。根據貿易議題談判所取得的進展，各國的延長期限可能會有所不同。閱讀全文...

T-Mobile 與 Sprint 敲定合併案 市值擴至 1460 億美元

T-Mobile 的 CEO John Legere 周日貼文指出，T-Mobile (TMUS-US) 尋求與 Sprint (S-US) 合併，全案已於美國時間周日確定，合併案將 Sprint 的股價定於略高於目前的每股 6.50 美元，而 John Legere 可能出掌合併後的新公司。閱讀全文...

〈聯發科法說〉美中貿易爭端 蔡力行：短期影響有限 盼兩國可解決爭議

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 27 日召開法說會，執行長蔡力行指出，美中貿易戰愈演愈烈，近期美方開始啟動實質動作懲罰中國大陸廠商，聯發科的態度是遵守法規，短期有影響但有限，仍期盼兩國可以解決爭端。閱讀全文...