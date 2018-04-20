屢遭美封殺 華為轉攻俄羅斯 5年內要當老大

美國頻頻出手封殺中國通訊業者，全球第三大智慧手機廠華為尋求新市場，將劍指俄羅斯市場，計畫 5 年內成為當地網路設備市場龍頭。

新浪財經報導，駐俄華為企業業務集團（Huawei Enterprise Business Group）亞歷山大．斯托利亞托夫表示，華為在俄國銷售額中，85% 來自於企業網路設備、服務器和數據存儲系統；而在網路設備供應增速排名第 1、服務器市佔率達 11.1%，存儲系統市佔率為 12%。

斯托利亞托夫指出，華為 4 年前在服務器的市占率僅 1%，如今的成績單是來自創新，華為在研發方面投入巨額資金，成果全世界都看得到，現在要挑戰 5 年內成為上述市場的領導者，他並稱「這是真正的挑戰。」

他並表示，華為在俄羅斯約有 1000 個訂戶、600 個合作夥伴，其中 5 家是俄羅斯百強企業。

一直以來華為在海外市場的布局，偏向於高端市場，這也與其一直強調走高端化路線以及提升利潤有關。從實際情況來看，確實在較為發達的歐洲市場取得了不錯的成績，並在持續縮短與三星、蘋果之間的差距。

但在新興市場，華為似乎尚未取得較大突破。在俄羅斯市場，華為手機的市占正被小米超越，如今美國政府有意打壓中國通訊技術，華為攻美困局難解，重新進行戰略布局顯得尤為重要。