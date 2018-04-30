【大慶證券】投顧盤前－台幣由貶轉升 盤面族群強者恆強



◆盤勢分析

受到亞馬遜股價下跌拖累科技股動能，加上市場開始擔憂 FED 升息的狀況，在企業財報效益減緩下，上周五美股四大指數均呈現開高走低的震盪整理格局，其中又以費半指數下跌 0.8% 最重。從美國商務部公佈 2018Q1 GDP 達年增 2.3%，優於預期年增 2% 可知，美國經濟穩定成長，加上美元指數持續攀升，市場將觀察本周公佈的 PCE 物價及非農就業人數，態度觀望，研判美股將維持震盪走勢。

亞股方面表現則相對強勁，受惠南北韓領袖展開會晤，投資人樂觀看待，推升日韓股市同步跳空開高、終場上漲 0.7%；但中美貿易戰持續延燒，在節前市場流動性低迷下，陸股上漲動能不足，終場僅小漲 0.2%，持續低檔震盪。

美國企業財報如臉書、亞馬遜等優於預期，美股全面大漲，加上電子三巨頭早盤全面開高，激勵台股上周五以 10546 點開出，站回 10500 點關卡，但在市場觀望態度濃厚之下，壓抑指數上漲動能，盤中再度下跌維持震盪走勢，最低達 10495 點，所幸尾盤在權值股拉抬下重新走揚，指數終場以 10553 點作收，小漲 64 點，持續在年線以下整理，交易量則縮減至 1142 億元。若從近期焦點的匯率來看，在美國 10 年期公債殖利率自高檔回落之下，僅管美元指數仍維持在高檔水準，但台幣由貶轉升，結束連五日強勢，加上外資在期貨也大幅加碼 4069 口，淨多單口數回升至 32400 多口，顯示外資資金撤出的力道有望減緩，有助於台股展開反彈行情，挑戰重回年線之上。觀察盤面狀況，權值股上周五逆勢表態，除電子三雄以外，包含聯發科、面板雙雄、南亞科等電子權值股也同步轉強，同時，金融股的國泰金、富邦金、元大金，以及塑化傳產的亞泥、台塑、中鋼等表現也持續強勁，支撐台股終場小幅收紅。中小型股方面，先前漲多拉回的被動元件族群，在國巨停牌帶起併購題材的激勵下，包含華新科、奇力新等類股強勢表態，唯短線仍以反彈視之；生技及風電族群在修正完後則再次轉強，矽晶圓類股表現也相對抗跌，顯示多方信心依舊不變。此外，在題材激勵下，跌深反彈的個股包含 IC 設計的世芯 - KY、創意，以及面板股的達運、凌巨，還有顯卡的撼訊、麗臺都吹起反攻號角，可見目前盤面仍以傳產、原物料及跌深反彈股作為主流，操作可以股價位階偏低且法人籌碼偏多作為準則。

