【永豐期貨】台指選擇權盤前－美國科技股大漲 台股量縮反彈終結連五跌

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 85 點至 10560 點。價差方面，台指期轉為正價差 6.57 點，電子期轉為正價差 0.13 點，金融期逆價差縮至 - 0.95 點。現貨部分，三大法人賣超 23.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4178 口，使留倉部位轉為淨多單 474 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4082 口至 32426 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 6227 口，使留倉部位轉為淨多單 3662 口。

週四美股受科技股財報利多帶動下大漲作收，加上周五早上公布亞馬遜股財報亮眼激勵那斯達克電子盤延續漲勢，台指期早盤以上漲 86 點開出，現貨開盤台股延續期貨漲勢一度挑戰年線大關，但周四費半指數大漲但台積電 ADR 卻以平盤作收，開盤不久後台積電一度回測平盤也拖累指數漲點收斂，且美元續強導致台幣匯率盤中再創今年新低，加上陸股早盤受華為遭美行政調查消息影響，搭配格力不分紅事件影響藍籌股持續弱勢，早盤一度跌近 1% 再度壓抑台股漲勢收斂，所幸金融股在壽險雙雄配息消息帶動下力撐台股守穩紅盤，而周四大跌的櫃買指數也在融資減肥與生技類股反撲下，收盤反彈 1.06%，且尾盤買盤敲進台積電等電子權值股，終場加權指數上漲 64.85 點或 0.618%，收在 10553.43 點，成交量能 1146.17 億，較前一日縮減 267.7 億。技術面來看，週五日 K 小紅未能收復昨日黑 K 中值並連三日失守年線支撐，短中期均線持續下彎，且周五反彈但量能萎縮，多項技術指標仍維持空方訊號，加上外資資金外流壓力未除，上檔壓力有逐漸下移跡象，若年線未能迅速站回仍有回補農曆春節後多方缺口機會。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量由 11000 下移至 10800，賣權未平倉最大量由 10500 下移至 10400 點，顯示支撐與壓力同步向下移動。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.09 升至 1.1，仍為今年 2 月 6 日以來相對低位，顯示市場仍對後市保守看待。選擇權部位整體來看顯示為中性偏空預期。

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