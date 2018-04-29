離岸風電遴選落幕 受惠供應鏈明日見真章

經濟部離岸風電遴選會議已於昨 (28) 日落幕，包括「2020 年完工併聯」與「2021 年至 2025 年完工併聯」風場開發案均已完成報告，經濟部將於明 (30) 日正式召開記者會，對外宣布遴選結果。

於 20 日率先登場的「2020 年完工併聯」遴選計畫角逐廠商包括上緯投控 (3708-TW)、亞泥 (1102-TW) 與達德能源 (wpd)，爭取 0.5GW 的配額併網容量，且不受國產化供應鏈要求所限，其中，除上緯的海能風電只參加此階段遴選外，亞泥與達德能源均再度參加接續登場的 2021 年至 2025 年完工併聯遴選作業。

「2021 年至 2025 年完工併聯」在 27 日與 28 日登場，角逐者眾，遴選制配額為 3.5GW，必須符合國產化承諾，配額將以保證價格收購，獲選開發商將於明日一併公佈，共有 17 件離岸風場計畫參與角逐，包括加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源、沃旭能源 (Ørsted) 、哥本哈根基礎建設基金 (CIP)、達德能源、中鋼 (2002-TW)、力麗集團、上緯新能源、台電、麥格理資本。

經濟部預估，到 2025 年前，國內離岸風電產業鏈累積投資額將上看 332 億元，光是 2025 年單年，離岸風電國產化產值就可達到 1218 億元，整個本土產業鏈中，水下基礎設施、塔架與海纜，預期將成為貢獻產值最高的產業別。