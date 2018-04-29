MLB／5.1局只丟1分陳偉殷本季首戰就奪勝

效力於馬林魚的我國旅美左投陳偉殷，今 (29) 日重返大聯盟，並先發對戰洛磯，結果他繳出 5 又 1/3 局只被敲 4 安、失 1 分的好投，馬林魚終場以 4:1 贏球，陳偉殷也拿下個人本季的首勝。

陳偉殷首局就展現他絕佳的狀況，雖然投出 1 次觸身球，卻也飆出 3 次三振，讓洛磯留下殘壘；之後在 3、4 兩局洛磯試圖展開反攻，但陳偉殷總能適時化解危機，前 5 局沒有讓對手越雷池一步。

6 局上，洛磯首名打者 Charlie Blackmon 一上來就敲出陽春砲，隨後 Ian Desmond 和 Trevor Story 也都擊出安打上壘，教練團也決定在此時讓陳偉殷退場休息。所幸接手的 Nick Wittgren，成功化解一三壘有人的危機，沒有丟分、也替球隊保住領先優勢。

馬林魚本場在 1 局下靠著 Brian Anderson 的適時安打先馳得點，之後在 3、4 兩局又分別靠著 Martin Prado 和 Derek Dietrich 的安打各進帳 1 分，取得 3:1 領先，陳偉殷也取得勝投資格。7 局下，Dietrich 在從洛磯中繼投手 Mike Dunn 手中轟出陽春砲，替馬林魚再添保險分。

9 局上，馬林魚換上 Kyle Barraclough 關門，結果他用 3 次三振替球隊拿下比賽的勝利，陳偉殷也確定拿下今年的第一場勝投。

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