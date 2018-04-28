【權益變動】中芯國際(00981-HK)獲大唐及國家集成電路基金認購優先股合計1.18億股

據港交所最新數據顯示，中芯國際(00981-HK)獲國家集成電路基金于4月23日在場外以每股平均價10.65港元認購增持5705.5萬股，涉資約6.076億港元。增持後，國家集成電路産業投資基金持股量由7.4億股增至7.97億股，持股比例由15.01%升至15.78%。

于同日，中芯國際獲大唐電信于4月23日在場外以每股平均價10.65港元認購增持6152.65萬股，涉資約6.55億港元。增持後，大唐電信持股量由7.98億股增至8.595億股，持股比例由16.18%升至17.02%。

中芯國際4月23日晚間公布，公司向大唐及國家集成電路基金發行優先股份及永久次級可換股證券，所得款項淨額約51.6億元，用作擴能相關之資本開支及一般公司用途。

中芯國際以每股10.65元向大唐發行約6152.65萬優先股份，發行價較昨日收市價每股10.34元有約3%溢價，涉資6.55億元。集團同時向大唐發行2億美元的永久次級可換股證券，按初始換股價12.78元可兌換為集團1.22億股，初如換股價較集團昨收市價有約23.6%溢價。

此外，中芯亦按每股10.65元向國家集成電路基金發行5705.49萬股，涉資約6.08億元。集團同時向國家集成電路基金發行3億美元永久次級可換股證券，初始換股價同為12.78元，將可兌換為中芯1.83億股。

完成後，大唐及國家集成電路基金於中芯的持股將由16.18%及15.01%，分別增至18.33%及18.3%。

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