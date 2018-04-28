台企聯發科發言人：向中興停售芯片系誤讀 申請出口許可乃慣例

據IT之家4月28日消息 昨天，有消息稱台灣當局已要求聯發科停止向中興通訊出售芯片。消息傳出之後，聯發科速發辟謠，稱沒有發布不能(給中興)供貨的聲明。

聯發科方面回應稱，4月27日下午在法人說明會上，有人談及了中興被美國政府禁運一事，蔡力行表示，如果台灣地區有關部門要求聯發科停止向中興通訊出售芯片的話，聯發科會遵守規定。

今天淩晨01:12分，聯發科發微博稱正申請對中興出口許可，其表示依台灣經濟部國貿局之要求，本公司目前正積極準備相關文件，申請中興通訊的貨品出口許可證。以期盡快獲得貨品出口許可證後，依法繼續順利出貨。

有關4月27日媒體報道聯發科技(本公司)出貨中興通訊一事，茲說明如下：依台灣經濟部國貿局之要求，本公司目前正積極準備相關文件，申請中興通訊的貨品出口許可證。以期盡快獲得貨品出口許可證後，依法繼續順利出貨。

聯發科財務長暨發言人顧大為表示，網上對聯發科停止向中興通訊出售芯片的說法是誤讀。聯發科是按照國貿局的例行流程，申請有關産品出口許可證，這類工作似每月都會有，且涉及很多國家和企業，并非針對任何一家企業。

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