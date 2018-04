5月股市有魔咒？資料攤給你看

近期全球市場在多空消息反覆衝擊下而震盪加劇,加上時序即將邁入 5 月,更是觸動投資人敏感投資神經,不過,投信業者整理過去 10 年 MSCI 世界指數各月份漲跌狀況發現,五月下跌機率 40%、跌幅 0.82% 或是波動幅度均非最高,最近 4 年甚至逆勢收紅,顯示 5 月股市魔咒其實言過其實,建議投資人可透過多重資產基金控制風險並追求成長。

台股有句「五窮六絕」,美國華爾街也有「5 月出場然後走人」(Sell in May and go away)的說法,但摩根多重收益基金產品經理陳若梅分析,檢視過去 10 年(1998 年 - 2017 年)MSCI 世界指數各月份表現,5 月上漲機率高達 60%,平均跌幅也僅 0.82%,波動幅度並未較其他月份來得高,顯示 5 月其實不如投資人想像中弱勢,投資人應擺脫 5 月變現的刻板印象。

陳若梅表示,去年以來全球金融市場相繼走高,美股更是屢次攀上歷史高峰,但伴隨股市估值向上調整,市場震盪跟著加劇,加上地緣政治風險升溫攪局,導致資產輪動周期加速,因此,在降低波動的前提下,建議投資人可核心布局多重資產基金,強化投資組合穩定度的同時,也不會錯失全球股市漲升向上的投資契機。

陳若梅指出,市場行情越是上下震盪,反倒提供投資人逢低進場的投資契機,強調投資應著眼於長線結果,目前全球總體經濟環境健康,儘管市場雜音紛沓,但全球股市正從估值修復行情走向更為穩健的基本面行情。因此,只要市場出現回檔修正,甚至不合理的超跌情形,正是投資人可以逢低承接的大好時機。

陳若梅表示,多重資產策略因廣納全球收益型資產,利用資產間相關性差異,降低整體投資組合波動風險,除了於市場回檔之際能確實發揮抗跌之效,當市場轉趨多頭趨勢時,還能跟隨趨勢,靈活調整資產配置,跟漲抗跌特色鮮明,適合投資人現階段的核心資產配置。

