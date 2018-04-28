青島海爾(600690-CN)股東大會通過發行D股相關議案 或于年内實現挂牌

青島海爾(600690-CN)4月28日發布公告，其于27日召開的臨時股東大會上通過了《青島海爾股份有限公司關于公司擬在中歐國際交易所D股市場首次公開發行股票并上市的議案》，這意味着青島海爾向成為首家發行D股的公司又邁進了一步。

據公告，青島海爾擬發行不超過4 億股D股(超額配售權執行前)，并可能授予簿記管理人不超過上述發行的D 股股數%的超額配售權。

據了解，未來青島海爾應向中國證監會提出在境外發行D股并上市的申請。此後，在青島海爾取得中國證監會受理函後，可向德國金融監管局初步提交招股說明書;中國證監會最終核準青島海爾D股上市申請後，青島海爾可向德國金融監管局提交最終版招股說明書。

據中歐所有關人士介紹，根據德國市場的具體情況，發行人組建IPO團隊并正式啓動D股上市項目之後，預計6個月左右可以完成D股IPO。如果一切順利，預計青島海爾可以在2018年年内實現D股IPO。

中歐國際交易所股份有限公司(中歐所)是上海證券交易所(上交所)、德意志交易所(德交所)和中國金融期貨交易所(中金所)于2015年在法蘭克福設立的合資公司，上交所、德交所、中金所三方股東股份占比分别為40%、40%和20%。中歐所D股市場是法蘭克福證券交易所歐盟監管市場(高級市場)的組成部分。

法蘭克福證券交易所歐盟監管市場上市公司近500家，包括寶馬、奔馳、西門子和拜爾制藥等全球知名企業，總市值約2萬億歐元。未來青島海爾若成功在D股市場挂牌上市，則將與上述企業一起同台迎接德國市場中的全球投資者。

據介紹，德國市場上制造業企業的估值高于其他境外市場。總體而言，歐洲和美國資本市場的市盈率處于同一水平，一般介于10倍到30倍之間。但在德國資本市場中，部分行業，例如汽車、半導體、食品、房地産、零售業、電信和運輸等行業估值相對較高。

同時，德國資本市場的再融資規模也大于其他主要資本市場。2017年，德國代表性股票指數DAX30的成份股企業共通過股票發行實現再融資112億歐元，占其市值的1.15%，高于歐洲其他主要股票市場和香港股票市場。德國中型企業(MDAX成份股)合計通過股票再融資73億歐元，占其市值的3.47%，高于法國CAC60指數成份股的2.80%和香港恒生國企指數0.52%的比例。

對發行人而言，中國企業發行D股并在中歐所上市，可以助推企業國際化戰略在歐洲落地，為其境外融資打開多元化金融服務之門，提升中國企業在國際市場的品牌形象和知名度。中國企業發行D股，有助于完善境外融資體系，豐富跨境并購資本合作方式。此外，D股發行的流程清晰，上市時間可以預期，上市維持成本也較低。中歐所D股市場的建設和發展，將為支持中國企業走出去、深化中歐實體經濟合作開辟新的渠道。

中歐所方面表示，為确保中歐所D股市場穩健起步，首批D股發行人將優先選擇符合以下特點的公司：一是優質藍籌上市公司;二是公司具有清晰的國際化戰略;三是公司在歐洲已有或計劃進行業務布局;四是公司屬于先進制造業企業或“一帶一路”倡議相關企業;五是公司重視分紅;六是公司信息披露質量高。

來源：中國證券網

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