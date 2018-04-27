重慶農村商業銀行(03618-HK)一季度淨利25.55億元 同比增5.24%

重慶農村商業銀行(03618-HK)公告稱，2018年第一季度歸屬于公司股東的淨利潤25.55億元人民币，同比增5.24%。其中淨利息收入人民币58.71億元，同比增幅14.92%。年化淨利息收益率為2.68%，較上年上升6個基點。非利息收入總額人民币8.99億元，同比增加人民币3.33億元，增幅58.93%。其中手續費及傭金淨收入為人民币5.35億元。

于2018年3月31日，客戶存款人民币6,088.72億元，較上年末增加人民币366.88億元，增幅6.41%;客戶貸款及墊款總額人民币3,507.43億元，較上年末增加人民币123.96億元，增幅3.66%;不良貸款餘額人民币41.48億元，較上年末增加人民币8.47億元;不良貸款率1.18%，較上年末增加0.20個百分點，反映出受經濟增長放緩影響，信用風險防控壓力增大;撥備覆蓋率334.25%，較上年末下降96.99個百分點，但仍高于監管要求184.25個百分點，具有較強的風險抵補能力。

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