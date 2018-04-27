三大法人賣超23億元 外資續賣鴻海連賣24天續寫歷史次長紀錄

台股今 (27) 日受到兩韓會談區域政治穩定，加上美股回穩，指數尾盤由台指期發動漲勢，終場上漲 64.85 點，以 10553.43 點作收；三大法人部分，外資及陸資賣超 7.6 億元，外資自營商賣超 0.38 億元，投信買超 0.54 億元，自營商自行賣超 1.2 億元，自營商避險賣超 15.18 億元，合計賣超 23.44 億元。個股部分鴻海持續遭到外資賣超，以連續 24 天賣超創歷史次高紀錄。

期貨部分，三大法人則是多空互異，外資加碼多單 4069 口，淨部位多單來到 32426 口；投信回補空單 436 口，淨部位空單來到 26752 口；自營商加碼空單 273 口，淨部位空單來到 5200 口。

外資今天繼續賣超電子三雄，包括台積電、鴻海及大立光，不過賣壓略有減緩，其中台積電賣超縮小到 6000 張左右，低於昨天賣超 1.5 萬張，鴻海賣超也減少到 4000 多張，至於大立光則有超過 100 張的賣超。

傳產股今天超越金融，成為外資主要加碼族群，儘管開發金及國泰金仍擠入外資買超前 10 名之列，富邦金、元大金、兆豐金、第一金等也同獲外資買超，但是航運股長榮、益航、長榮航，水泥雙雄的台泥及亞泥，還有鋼鐵股的新光鋼及世紀鋼，都是外資買超標的。

ETF 部分，外資連續 5 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是又沒有買賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是又重新買超約 1.8 萬張，但是總持股張數卻反倒減少約 10 萬張。

外資集中市場買超第 1 名元大台灣 50 反 1，買超張數 18225 張，第 2 名開發金，買超張數 10236 張，第 3 名國泰金，買超張數 9455 張，第 4 名友達，買超 8335 張，第 5 名長榮，買超 5625 張，第 6 到 10 名為亞泥，買超 4497 張，益航，買超 3620 張，長榮航，買超 3483 張，台泥，買超 3458 張，華新，買超 3076 張。

外資集中市場賣超第 1 名為元大滬深 300 正 2，賣超張數 8478 張，第 2 名元大台灣 50，賣超 8452 張，第 3 名佳世達，賣超 8143 張，第 4 名台積電，賣超 6109 張，第 5 名華邦電，賣超 9024 張。6 到 10 名依序為，燿華，賣超 5139 張；仁寶，賣超 4770 張；瑞儀，賣超 4481 張；鴻海，賣超 4164 張；富邦 VIX，賣超 3990 張。

法人表示，外資今天依然續砍電子權值股，所幸賣壓略有減緩，而指數因為有內資買盤加持相對抗跌，由於下周蘋果將公布財報，預料將直接影響蘋概股走勢，如果蘋果下季展望能相對樂觀，指數要重新站回年線，還是有機會。