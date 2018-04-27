震盪後的巴西，會跌？會漲？

IMF 預測巴西經濟將成長 仍低於全球平均值 新聞來源: 經濟日報 2018/04/18 國際貨幣基金今天公布的報告預測，2018 年巴西經濟將成長 2.3%，2019 年將成長 2.5%，不過仍低於全球平均值。去年 10 月，國際貨幣基金（IMF）預估 2018 年和 2019 年巴西經濟將分別成長 1.5% 和 2%。巴西的經濟基礎是出口礦石和穀物等原物料。國際貨幣基金認為，巴西出口商品應多樣化，以因應未來的經濟挑戰。此外，建議降低貿易關稅壁壘，改善基礎設施特許經營項目的投資條件。

近期美國公債殖利率的飆升，以及貿易關稅的唇槍舌戰，使得全球資產波動劇烈，然而相比其他股市大幅修正，巴西股市維持區間整理，表現相對抗跌，年初至 4 月 23 日止，巴西聖保羅指數上漲 7.6%，而同一時間，MSCI 世界指數卻下跌 0.46%，究竟是什麼樣的原因使得巴西股市表現相對其他股市穩定？對於想投資巴西的投資人，現在又該如何布局？

1. 巴西民間消費與企業投資回升

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/04/24；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

巴西經濟至 2017 年第二季走出衰退，觀察後續巴西經濟是否能持續成長，需觀察民間消費與企業投資這兩個數據，由於這兩者的總和占巴西整體 GDP 比重高達 87%，因此，只要這兩個數據持續上行，就有利巴西經濟持續成長。從上圖可看出，目前的民間消費與企業投資年增率同步向上，再加上近期巴西央行降息，有利刺激消費與企業投資，對於巴西未來經濟成長看法樂觀。

而根據歷史經驗，自 1996 年以來，巴西經濟成長平均可持續 13.2 個季度，鉅亨基金交易平台認為，目前才連續 3 個季度成長的巴西仍處於經濟復甦的早期階段，未來經濟仍有持續擴張的空間。

2. 央行降息，有利巴西股市

巴西央行努力拚經濟，於 3 月份宣布降息一碼至 6.5%，為歷史低點，而從歷次降息週期觀察，可發現降息期間的巴西股市表現不俗 (見下表)。自 1993 年到 2013 年間，巴西央行共有 6 次降息，而在降息期間內，巴西股市平均上漲 41.5%，表現驚人。

鉅亨基金交易平台認為，巴西目前的通膨為 2.7%，仍低於巴西央行通膨目標的 4%，預期巴西央行未來仍有可能繼續降息，刺激經濟，自然有利巴西股市表現。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/04/24；股市使用巴西聖保羅指數；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 商品指數走升，巴西股市有支撐

歷史經驗顯示，巴西股市與 CRB 商品指數 (由 19 種商品組成，包含能源及原物料) 走勢具高度相關 ( 見下圖 )。由於巴西聖保羅指數中，能源與原物料類股的比重約占整體股市的 3 成，因此當能源類股與原物料類股上揚，則有利巴西股市走高。

近期的聯準會會議紀要顯示，美國經濟持續轉佳，預期未來通膨上揚，有利原物料指數走高；而中東近期的政治動盪以及 OPEC 持續減產，都有利油價上行；鉅亨基金交易平台認為，原物料與油價上漲，將有利原物料與能源類股向上攻堅，進而支撐巴西股市表現。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/04/24；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

面面俱佳，投資瞄準巴西股票型基金

鉅亨基金交易平台認為，巴西正處於經濟復甦的早期階段，加上央行降息與原物料、能源價格回穩，持續看好巴西股市未來表現，建議投資人可佈局巴西股票型基金。

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