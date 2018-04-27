愛奇藝與京東達成戰略合作 釋放“娛樂+電商”付費會員成長巨大動力

月27日，愛奇藝與京東集團(以下簡稱京東)正式達成在線娛樂與電商網站會員權益互通的獨家戰略合作。雙方將在會員服務領域實現大規模的權益互通。這是兩家公司繼營銷領域深度合作之後，在付費會員模式上進一步的積極合作探索和跨界創新。愛奇藝與京東合作的達成，意味着中國娛樂和零售領域的兩家領軍公司，將在會員服務領域攜手進一步為會員提供更高品質的服務，同時開拓新的高價值空間。

合作達成後，用戶成為愛奇藝或京東任一平台年卡會員，隻需完成權益領取并激活即可同時獲得相應的合作平台會員權益。即開通愛奇藝年卡會員可獲得京東PLUS尊享價格、運費券禮包、專屬客服、上門退換貨等專享權益;開通京東PLUS會員可獲得VIP獨家内容、會員專屬視聽體驗、專屬活動參與、影視周邊衍生特權等愛奇藝VIP會員專屬權益。

愛奇藝和京東分别是中國娛樂和零售領域的領軍公司，并且均是付費會員領域的創新先鋒。愛奇藝作為中國領先的在線娛樂平台，創造了《無證之罪》《河神》《老九門》《盜墓筆記》《偶像練習生》《熱血街舞團》《機器人争霸》《中國有嘻哈》《奇葩說》等衆多全民現象級爆款原創内容，同時在兒童、動漫、電影、紀錄片、版權劇集和綜藝等多内容領域積極布局，精準創造和海量獲取了大量優質内容。在體驗上，科技一直是愛奇藝發展的核心驅動力。目前，愛奇藝已與全球衆多頂級技術提供商達成深度合作，并且愛奇藝AI已成熟應用于用戶服務之中，會員用戶可享受個性化推薦、杜比音效、下載加速、1080P超高清等衆多體驗特權。截至2018年2月28日，愛奇藝訂閱會員規模已超6010萬。京東PLUS會員則是京東面向核心用戶推出的付費會籍服務，京東PLUS會員可以享受專享優惠、全年總計360元運費券、10倍購物回饋、100元/月全品類券包、服飾9折、免費上門退換貨、專屬客服、專屬購物節等優惠權益。京東和愛奇藝的獨家戰略合作最大受益方無疑是彼此的會員用戶。同時，雙平台優質會員服務的互通，也將進一步拓寬彼此的用戶接觸面，吸引更多潛在用戶成為雙平台會員，進一步擴大愛奇藝和京東的付費會員規模。

據艾瑞咨詢報告顯示，截至2017年12月31日，中國擁有全球最大的互聯網和移動互聯網用戶群，擁有約7.65億互聯網用戶，其中包括7.52億移動互聯網用戶。預計截至2022年底，該數據將分别達到8.8億和8.7億。這意味着，互聯網將繼續重塑包括娛樂、電商等在内的中國人民生活的方方面面。中國娛樂和電商會員服務的快速發展，正是基于當前中國市場已經出現的一大消費趨勢——互聯網用戶越來越願意通過付費模式獲取優質内容和服務。并且随着平台服務模式、服務能力的不斷發展，用戶意願的進一步提升，中國娛樂和電商領域的付費會員規模、貨币化空間都有着進一步快速增長的空間。愛奇藝和京東走在産業前端的付費業務深度合作，不僅將為彼此帶來巨大的商業和品牌價值、為用戶帶來優質的服務價值，也將帶動付費産業中多種服務的進一步跨界連接，在爆發的中國互聯網市場中，娛樂和零售突破邊界的跨界連接，將釋放出巨大的生態融合力量。

來源：砍柴網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)