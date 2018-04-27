【華冠投顧】大盤年線要站回、風電神龍大擺尾

鍾騏遠 分析師

◆ 一分鐘盤勢掃描

今日新低點的個股：

跌深出現大量買盤的 2439 美律、跳空下跌有人收貨的 6269 台郡、籌碼被狂掃且拉尾盤的 3708 上緯投控、回測半年線的 6153 嘉聯益、守在年線之上的 4739 康普

今日新高點的個股：

W 型態出現的 3661 世芯 - KY、創高十字線的 8489 三貝德、創高壓盤的 4190 佐登 - KY、驚漲創高的 1102 亞泥、量縮反轉的 6150 撼訊

加權指數今天雖守住低點不破，不過目前指數仍在年線之下，因周五量縮上攻無力，下周必須帶量站回年線之上，才有機會止住跌勢。不過，中小型類股買盤力道明顯大於昨天，主要的原因還是在於跌深個股，今天出現搶短買盤。其中以離岸風電類股最明顯，尾盤紛紛出現大單敲進，股價瞬間拉開成本，騏遠也持續看好產業趨勢。

今天主流的題材在被動元件，由於指標股 2327 國巨停牌，市場上傳言不斷，許多個股都看見買盤進場卡位。不過，消息和事實有時仍會存在差異，操作上仍得小心謹慎。另外，生技類股指標 4147 中裕、4107 邦特、4180 安成藥，買盤持續湧入，留意短線支撐以及布林通道進出點，操作上仍須觀察量能是否跟上。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。