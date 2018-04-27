下一代存儲芯片比現在快1000倍 預計明年研發成功

4月26日晚10時，夜色漸深，武昌喻家湖東路，武漢光電國家研究中心的一間實驗室裡仍然燈火通明，100多人的研發團隊正挑燈夜戰，全力研發“下一代存儲芯片”。牆上，貼滿了團隊在國際知名期刊上發表的論文，以及大批專利證書。

“我們正在攻關的是基于相變存儲器的3D XPOINT存儲器技術，預計明年能在實驗室研發成功。到時候，芯片的讀寫速度會比現在快1000倍，可靠性提高1000倍，一旦産業化成功，將颠覆産業格局。目前，英特爾等産業巨頭也在研究這一方向。”研發負責人、教育部“長江學者”特聘教授、華中科技大學光電學院副院長缪向水介紹。

“芯片是信息社會的糧食，其中存儲器芯片是應用最廣泛的，市場最大的芯片，所有的電子産品，包括手機、相機、電腦都離不開它。當前，我國每年進口額高達2600億美元，其中四分之一是存儲器，95%的存儲器芯片依靠進口。”缪向水說。

53歲的缪向水研究信息存儲技術32年，曾在亞洲頂尖的新加坡國立大學任教10年，2007年回國後開始自主研發存儲器芯片，同時兼任武漢新芯首席科學家。

自主研發的道路并不平坦，缪向水介紹，芯片是一個高度複雜的科技産品，5毫米見方的矽片上，電路隻有頭發的幾百分之一粗細，肉眼無法看到，每個存儲器加工過程有66步工藝，一步都不能錯，且芯片加工設備昂貴，流片出錯的成本極高，一不小心損失可達上千萬元。

多年來，缪向水帶領科研團隊不斷攻關克難。25歲的博士生馮金龍進入研發團隊已經3年，他和團隊成員們整天都泡在實驗室裡，不是在查閱資料，就是穿着白大褂，在超淨間的高倍顯微鏡下做實驗。“我做的是芯片材料機理的研究，生活是單調了一點，但發現新東西讓我很有成就感。”他說。

“芯片是國之重器，信息産業嚴重依賴芯片，産業命脈應該掌握在自己手上，重大核心技術必須靠自主研發，不能讓别人卡着脖子。”缪向水表示，目前，我國的芯片産業離國外還有不少差距，但我們不能自暴自棄，也不能急于求成，要靜下心來，坐冷板凳，堅持自力更生，産學研協同，共同攻關，未來我們一定能圓“芯片夢”。

4月上旬，長江存儲武漢基地芯片生産機台正式進場安裝，這标志着國家存儲器基地從廠房建設階段進入量産準備階段，中國首批擁有完全自主知識産權的32層3D NAND閃存芯片將于年内量産。

來源: 長江日報

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