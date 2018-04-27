【華冠投顧】 林驛銘:台股終結連五跌，挖礦股+被動元件好威風!

周四美股上漲，台股在電子股龍頭台積電 (2330)、鴻海(2317) 及股王大立光 (3008) 等領軍下，加權指數收復 10500 點關卡，終場 10553 點，上漲 64 點，漲幅 0.61%，成交量 1145 億元，價漲量縮格局，周線下跌 225 點，收黑 k 棒。

台北股市昨日開高走低，今日在美國大型企業財報公布表現亮眼，周四美股三大指數全面強彈走揚，加上美 10 年期公債殖利率跌破 3％等，激勵台股今日再度上演開高局面，早盤一度又開高走低，到尾盤電子台積電 (2330)，鴻海(2317)，友達(2409) 等拉抬下，終於沒有再虎頭蛇尾，而大盤指數也終結連五跌，至於後市看法: 橫向盤整，因技術面五日線、月線、季線及半年線等均續向下成死亡交叉，加上外資仍保守，套牢賣壓沉重、投資人追價意願低，不過短線在暴跌之後進行反彈，唯量是問! 盤面焦點: 友達 (2409) 首季本業獲利 29.53 億元，稅後淨利 43.09 億元，不僅優於預期，更大勝韓國 LGD。訂單掌握度高，營運可望逐漸回暖，公司也準備好迎接第三季旺季到來，股價大漲 4.59%。大陸通訊設備製造與手機大廠華為因涉入伊朗制裁案，正遭到美國司法部調查。台廠主要供應商富士康、聯發科、台積電、矽品、滬士電子等 5 入列，台積電不跌反漲 1.5 原。比特幣報價反彈至 9000 美金之上，相關個股撼訊 (6150)，青雲(5386)，華擎(3515)，麗臺(2465)，映泰(2399)，承啟(2425)，微星(2377) 以及創意 (3443) 等跌深反彈大漲! 國巨今日停牌交易，併購美系被動元件大廠讓大家猜! 族群先動起來: 包括華新科 (2492)，大毅(2478) 等漲停，禾伸堂 (3026)，奇力新(2456)，光頡(3624)，日電貿(3090)，信昌電(6173)，凱美(5317) 等大漲!

下周蘋果財報出爐，及台股上市、櫃公司陸續公布的第一季財報表現前，盤勢短期仍將多呈橫向整理的走勢；短期操作上仍以具題材、未來營運具成長之個股及族群，可留意。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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