【華冠投顧】武傑電台: 下週台股要反彈了?!

◆彈的愈高

美股大漲的助威下，台北股市早盤上漲 + 57 點開出，雖然在周五賣盤壓抑下，指數一度回測平盤；下半場多頭買盤加溫，終場上漲 + 64 點作收，收在 10553 點，成交量 1145 億。

上星期在台積電的利空衝擊下，我們跟投資朋友說…『先蹲後跳』；然而，本周在多重利空打擊下，引爆投資人信心崩潰，因此出現『蹲過頭』的情況。不過，周三開始低檔買盤開始轉強；僅管短線反彈力道有限，但是籌碼卻是出現『攻守交換』。顯示台股就像是『壓縮的小皮球』…『壓的愈深』，接下來就『彈的愈高』。展望下星期，台股可望先來挑 10700 點『信心關卡』!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事、台積電財報不如預期… 等，近期常常受到利空因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤上漲 57 點，最終收盤收漲 64 點，收在 10553 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 威盛 (2388):

Switch 熱賣、任天堂財報優，營運進補，加上推出 VPai Home 智慧無線可視門鈴一站式解決方案，為針對無線化家庭安全和影像監控市場的公司提供最快速、最靈活的產品開發路徑，後勢可期。

操作建議：美國對中興的禁令，加速中國對晶片的研發；威盛繼有的專利，可望吸引市場資金。短線支撐：30 塊。

2. 世芯 KY (3661):

比特幣在走過先前一段時間的疲軟走勢後，昨起動一波報復性反彈，一度站上 9000 美元大關，漲幅逾 5%，這也帶動今台系相關比特幣 IC 晶片概念股逆勢走揚。

操作建議：挖礦股全面轉強，世芯籌碼近期法人加持，短線可望挑戰今年高點 150 塊。短線支撐：120 塊。

3. 益航 (2601):

3 月營收 6 億 6777 萬 4000 元，較上月減少 7.03%，較 106 年同月增加 18.71%；累計 107 年 1-3 月營收 20 億 3189 萬元，較 106 年同期增加 10.86%。

操作建議： 子公司營運穩定成長，吸引外資買盤加持；短線可延著五日均線操作。短線支撐：11.5 塊。壓力：14 塊。

4. 東生華 (8432):

3 月營收 4220 萬 3000 元，較上月增加 19.78%，較 106 年同月增加 21.77%；累計 107 年 1-3 月營收 1 億 4907 萬 4000 元，較 106 年同期增加 30.86%。

操作建議： 生技股人氣開始退潮，股價相對於公司獲利並不算便宜；逢反彈建議退出觀望。短線支撐：78 塊。壓力：90 塊。

5. 台蠟 (1742):

遭列警示股，2~3 月合併虧損 737 萬元，每股稅後虧 0.16 元。

操作建議： 主力心態濃厚，切勿過度追價。短線支撐：22 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2492 華新科、3661 世芯 KY、2601 益航、2455 全新、2478 大毅… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2379 瑞昱、8432 東生華、1742 台蠟、6269 台郡、1760 寶齡富、2352 佳世達、2498 宏達電… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估