美國上週首次申領失業救濟金減至20.9萬人 為1969年以來最低

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國首次申領失業救濟金人數跌至 1969 年以來最低水準，主要反映了紐約州的教育工作者回歸崗位。美國勞工部公布的數據顯示，截至 4 月 21 日止當週，首次申領失業救濟金人數由前一週修正後的 23.3 萬人，向下減少 2.4 萬人，至 20.9 萬人，人數低於經濟專家估計的 23 萬人。



美國首次申領失業救濟金人數位在 30 萬人關卡以下已經很長一段時間，為 1970 年以來最長一波走勢。經濟專家普遍認為，申領人數低於 30 萬人反映就業狀況理想。



更能夠反映就業趨勢的四週移動平均數由前一週的 231,500 人，向下降至 229,250 人。



截至 4 月 14 日止當週的連續申領人數由前一週修正後的 186.6 萬人，向下減少至 183.7 萬人，人數低於經濟專家估計的 185 萬人。



紐約州的申領人數未經調整情況下大幅減少 18,402 人，此前一週為增加 15,397 人。



這些數字反映了學校春假期間季節性波動情況，教育服務工作者包括學校的餐廳工作人員和校車司機等。



若不考慮這種波動，企業持續表示他們尋找具有適當技能的員工面臨難度，這促使企業主留住員工。



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