金正恩檢閱韓軍傳統儀仗隊 演奏《阿里郎》

兩韓峰會今 (27) 日舉行。北韓最高領導人金正恩於台灣時間 8:30 抵達板門店兩韓軍事分界線，和在分界線等候的南韓總統文在寅握手，金正恩然後跨過分界線，成為自 1953 年韓戰結束以來，首次踏足韓國的北韓最高領導人，寫下歷史新頁。金正恩的妹妹金與正隨行。

韓聯社報導，文在寅為金正恩舉辦的歡迎儀式在韓朝邊境板門店韓方一側的板門店廣場開始。在傳統儀仗隊的護送下，兩位領導人從軍事分界線徒步走到介於「自由之家」和「和平之家」的板門店廣場。

金正恩在文在寅的陪同下，首度跨越 38 度線進入南韓。 (圖：AFP)

金正恩與文在寅握手且短暫交談，兩人都面帶微笑，讓現場攝影記者捕捉文金會最重要的歷史畫面。

金正恩檢閱了韓軍傳統儀仗隊，儀仗隊演奏韓民族傳統歌曲《阿里郎》。兩位領導人檢閱韓軍儀仗隊後，雙方隨行人員互致問候，歡迎儀式結束。

金正恩在「和平之家」1 樓來賓留言簿上留下簽名，並與文在寅合影留念。10:30 雙方將在「和平之家」2 樓的會場舉行首腦會談擴大會議，深入討論實現無核化、建立永久和平機制、改善韓朝關係等議題。

上午的會談結束後，雙方將各自用午餐，下午將先在軍事分界線植樹，之後開始下午的會談，會談結束後雙方將視會談情況發表共同宣言。

今晚，韓方將在「和平之家」3 樓舉行歡迎晚宴，韓朝首腦會談至此落下帷幕，金正恩將返回北韓。

目前文金兩人進入和平之家會議室，由於室內沒有攝影機，必須等候官方透露峰會進展。