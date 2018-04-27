經濟結構轉型+財政體質改善 羅尤美：亞債具投資優勢

地緣政治風險、貿易戰爭以及聯準會升息等諸多不確定因素影響，今年以來全球金融市場波動程度加劇，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，這也更凸顯債券配置的重要性，尤其隨著美國公債殖利率上揚趨勢成型，就債券資產類別本身的券種選擇，將攸關未來報酬表現。

羅尤美表示，根據信評機構穆迪最新資料顯示，未來五年，亞洲公司債到期高峰將落在 2020 年，其中信用評等展望逾八成為正向，顯示債券到期後再籌資與信用風險暫無太大疑慮，進一步分析，亞洲高收益債券具有存續期間較短、企業體質較穩健，以及較高殖利率等投資特色，有助緩衝美債殖利率攀升的衝擊，加上中國經濟體質結構性轉變與印尼主權債信評提升，中國印尼兩國的公司債市更是歷經年初歐美股災乃至近期的貿易戰所引發的波動，仍呈現出比美國高收益債市相對抗震的特質。

亞洲公司債市本就有多元國家佈局的特性，羅尤美說，除了中國公司債券將因納入國際指數後，可望吸引更多境外的被動資金流入中國債市，亦可強化債市的深度，並反應於殖利率表現上，甚至鄰近大中華的印尼主權債，隨著印尼政府財政體質逐年改善，自 2017 年 5 月達成三大信評機構之投資等級信評的里程碑後，去年底與今年四月初再次獲得信評調升，相關企業的展望也多屬正向，對於企業資本調控及企業債殖利率表現仍可期待。

羅尤美指出，亞洲公司債市題材多元，受惠到今年資金潮轉向，建議可分散投資於不動產與金融、消費、工業、原物料等產業上，投資地區方面，並可涵蓋中國消費升級與基礎建設題材，以及印度、印尼等大型企業債券的投資機會上。不過，考量中長期債市結構變化、流動性以及分散配置考量，建議可兼容配置當地貨幣亞債，與美元主權亞債於投資組合中。