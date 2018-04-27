港股盤前─港股有力反彈 留意錯殺及績優股

今天推介股份：龍源（916）第一季業績亮麗，銀河娛樂（27）博反彈首選

1）恆指週四高開低走，型態又和 A 股一致。市場普遍認為弱勢是因為華為涉違反美國對伊朗制裁行動，遭美國司法部展開刑事調查的消息所拖累。恆指盤中曾跌進牛證重貨區 29800-29999 （全日低位 29871），但尾市稍有反彈。指數最終收報 30008 點，下跌 321 點。成交金額在沒有南下資金支持下也按日上升約 10% 至 1081 億。板塊方面，風能和電力股較特出，手機設備和軟件股則是重災區，瑞聲（2018）更錄得 12 連跌。諷刺地，週三表現差的萬州（288）和恆安（1044）竟是週四表現最好的 2 隻藍籌股。騰訊則與大市同步，下跌約 1.2%。另外，做空佔大市成交約 13.1%，是 4 月 6 日後的新高。

簡評：華為的名字早以出現在上週的懷疑間諜名單之中；以川普的開天殺價、落地還錢作風，不作出跟進 / 刑事調查才是意外。除此之外，格力電器取消派息也可能是影響昨天 A 股的原因之一。（公司昨天回應深交所問詢時卻説將會派發 2018 中期息）但環球手機市場放緩相信已是不變的事實，最新也看到三星加入台積電的行列看淡手機市場。現價看，瑞聲、舜宇（2382）、丘鈦（1478）等仍是高危。至於港股，從走勢看，昨天極像是借用壞消息屠牛。一些往年的明星股如吉利（175）、銀河娛樂（27）等也遭拋售，筆者覺得有點過份，現價有可愽反彈之道。



2）在十年期債息回落及企業盈利帶動下，道指週四持續了週三倒升的氣勢，大升 239 點或 1%。標指和納指也分別上漲 1% 及 1.6%。當中，面書大漲 9%，AMD 更大漲 14%。收市後公佈業績的亞馬遜和英特爾也優於預期。十年期國債債息最新報 2.983%。港股 ADR 反彈，上升 231 點，拆合等於恆指 30239 點。

3) 新股訊息 ： 天保能源（1671）今天上市。招股獲 1592 倍超額認購，一手中籤率為 20% 並以上限 $1.9 定價。輝立系統暗盤開市價 $2.4，高招股價逾 26%，收市報 2.08 元，較招股價高 9.4%。另外，市場消息透露，平安好醫生（1833）公開招股獲超額認購 653 倍，凍結資金超過 3768 億元。

以下公司今天開始在主版招股 ：

全達電器 （1750）- 招股價 HK$0.3-0.38

HPC holdings (1742) - 招股價 HK$0.4-0.48

澳洲成峰高教集團 （1752）- 招股價 HK$0.27-0.37

4）個別公司業績簡報 ：

平安（2318）- 第一季盈利按年增長 11.5%，但新增業務價值則下跌 7.5%。公司並建議派發 30 周年特別股息，每股派發人民幣 0.2 元。

龍源電力（916） - 受風能收入上升 28% 及有效成本控制下，第一季盈利按年增長 67%。

建行（939）首季盈利為 738.15 億元按年增長 5.43%，與市場預測的四大行幅度相若。

國航（753）- 第一季盈利按年增長 79.2%。

另外，裕元（551）發盈警，第一季盈利將倒退 20-25%。

5) 都市麗人（2298）公布，以每股配售價 4.2 元（折讓約 16%），向京東、騰訊、唯品會及中瑞控股，合共配售 1.21 億股新股，集資淨額 5.09 億元。