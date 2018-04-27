盤前財經大事搶先讀2018年4月27日

今日操盤前瞻

南北韓領導人會面

法說會：長榮、光寶科、中華電、聯發科、智原、敦泰、富邦媒

主計總處公布第 1 季經濟成長率概估

國發會發布景氣燈號

日本 3 月失業率

日本 3 月工業產出

法國第一季 GDP

法國 4 月 CPI

德國 4 月失業人數變動

美國第一季實際 GDP

美國 4 月密歇根大學消費者信心指數

文金會今 8:30 登場 聚焦 3 大議題 料發表「板門店宣言」

北韓領導人金正恩今 (27) 日上午 9:30(台灣時間 8:30) 將徒步跨越南北韓 38 度軍事分界線，成為自 1953 年韓戰結束以號目名踏足韓國的北韓領導，和南韓總統文在寅舉行高峰會。閱讀全文...

德拉吉：經濟成長的風險「大體平衡」 歐元區通膨年內 1.5% 左右

歐央行理事會公布 4 月決議聲明、維持三大政策利率不變後，歐央行行長德拉吉目前正在召開新聞發布會。閱讀全文...

星宇航空獲交通部同意籌設 最快 2020 年初開航

交通部 26 日證實下午已同意星宇航空籌設，公文已送至民航局，星宇對此回應，將全面展開籌備工作，首先將向經濟部申請公司執照，並接受民航局 5 階段審查，預計 2019 年底前完成後，取得營運許可，最快 2020 年初開航。閱讀全文...

〈金管會開放純網銀〉2 家為上限 發起人須有金融業且持股逾 50%

金管會主委顧立雄舉行記者會宣布，將開放設立純網銀，其中開放家數以 2 家為限，要求資本額與一般商業銀行相同為 100 億元，發起人中至少要有一家銀行或金控，且其持股比率應達 50% 以上，而除了必須設總行或客服中心之外，不得設立實體分行。閱讀全文...

〈友達法說〉Q2 訂單掌握及信心度高 彭双浪：做好迎接 Q3 旺季準備

友達 (2409-TW) 召開法說會，董事長彭双浪指出，今年供需相對平衡，第 1 季有點冷，主因去年及大陸春節銷售不如預期，導致市場上庫存調整時間拉長，但市場需求還算健康，第 2 季客戶庫存水準回到健康水平，對訂單掌握及信心度相當高，已做好迎接第 3 季旺季準備。閱讀全文...

