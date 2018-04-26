〈金管會開放純網銀〉2家為上限 發起人須有金融業且持股逾50%

金管會主委顧立雄今 (26) 日舉行記者會宣布，將開放設立純網銀，其中開放家數以 2 家為限，要求資本額與一般商業銀行相同為 100 億元，發起人中至少要有一家銀行或金控，且其持股比率應達 50% 以上，而除了必須設總行或客服中心之外，不得設立實體分行。

金管會指出，開放純網銀的目的，是為了協助銀行因應數位化發展商機，鼓勵金融創新及深化金融普及，滿足新世代消費需求，而考量部分國銀因業務轉型或併購而消滅，國銀總體家數已微幅減少至目前 37 家，開放新設純網銀以 2 家為上限，適度管理市場競爭壓力。

此外，純網銀最低實收資本額，採設立一般商業銀行相同標準為 100 億元，讓投資人加入市場前，審慎評估投資效益；業務範圍部分，純網銀業務範圍與一般商業銀行相同，一般商業銀行於網路可辦理的業務，純網銀也可辦理。

另純網銀的申請資格，發起人中至少有一家銀行或金融控股公司，且銀行或金控持股比率應達 50% 以上，或承諾於一定期間內達成，以確保純網銀具金融專業能力。

由於純網銀新型態經營模式對金融市場發展與消費者權益，有重大影響性，因此金管會將再舉行公聽會，聽取各方對此政策規劃的建議後，再作後續規劃。

顧立雄表示，開放純網銀必須修正 7 項法規，金管會將陸續完成法規修正，預計今年 12 月才會正式受理申請，受理期間為公告日起 3 個月。

顧立雄也說，開放純網銀的設立，就是希望純網銀具金融專業能力，尤其在初期建立階段，所以才會設計發起人至少有一家銀行或金控，且持股比率須達 50%，而這 50% 也可以為 2 家銀行。

至於台灣開放純網銀，社群通訊軟體 LINE 以及日本電商樂天都曾拜會金管會洽詢，顧立雄表示，申設條件已經開出，只要有興趣參與的業者，金管會都一律歡迎。