李慧芬：1.72元買入移動互聯(01439-HK) 目標1.95元

移動互聯(01439-HK)於上月18日發佈公告，指出與四川易通海普科技有限公司訂立諒解備忘錄，擬收購四川易通天下科技有限公司。易通天下科技在中國提供診斷、會診、臨床以及遠程治療所有醫療數據統計服務，並且是市場上唯一家使用自己的品牌與區塊鏈技術，連結各地不同的醫療機構，比如華西醫院、301醫院及中山大學附屬第三醫院等，並推出其平台產品。

早前國泰君安證券發表文章，指出2017年互聯網醫療空間已經達到325億元人民幣，而預期到2020年，整個互聯網醫療市場規模將有900億元人民幣。日前，國務院常務會議審議並原則通過《關於促進互聯網＋醫療健康發展意見》，明確規定允許依托醫療機構發展互聯網醫院。日前人民日報海外版亦指出，國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝表示，《意見》提出了兩種互聯網醫院模式：第一種模式是以醫療機構為主體，利用互聯網技術拓展服務時間和空間，把互聯網醫院作為醫療機構的第二名稱；第二種是一些互聯網公司和企業已經申辦了互聯網醫院，利用互聯網公司提供的平台，為患者提供服務。

其實「互聯網＋醫療健康」基本概念為：把醫院普遍提供預約診療、檢驗檢查結果放在互聯網上。另外透過遠程醫療覆蓋全國所有「醫聯體」，即醫院內部及醫院之間，並推動把東部較為先進及優質醫療技術與中西部的需求連接。再者，把醫療機構處方與藥品零售信息共享，並且推行醫保智能審核和「一站式」結算，把信息加快互通，建立整全「互聯網＋醫療健康」系統。

如收購成功，移動互聯日後的盈利點將會透過易通天下提供產品在B2B及B2C的平台上。B2B的產品其中包括醫療機構之間的數據聯通，協助國家衛生機構提供大數據監管及預測，以及為保險及其他醫療中西藥品生產商提供數據分析等。至於B2C方面，可為用戶提供病歷健康報告、患者問診、購買及配送藥品服務、提供醫院資料服務等服務。

移動互聯(中國)本週大幅下滑，正是中長線投資者候低吸納的時機，投資者可於1.72買入，獲利目標1.95元。

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