匯率與利率 影響外資布局

新台幣匯率尚未走穩，容易造成預期心理，並降低外資對台股的投資積極度；而如果美元指數持續碎步盤堅，則相對不利於台股，需要密切留意。

文．馮泉富

原本排名相對前段班的台股，台積電法說會後引爆了賣壓，尤其外資提款不手軟，不只造成加權指數補跌，資金持續的匯出，也讓新台幣連貶數日。上周提醒投資人留意新台幣匯率貶值背後所代表的意義，言猶在耳，台股下檔買盤的支撐力道呈現出近期少見的薄弱。

我們之所以把新台幣匯率列為近期觀察重點，主要是欲解現階段外資的態度，原本在 A 股六月納入 MSCI 指數的影響下，台股因權重排擠已居於劣勢，若再因匯率風險使外資降低台股配置，就變成雪上加霜。

大型國際基金重視區域貨幣升貶

按照過去的經驗，通常手握大筆銀彈的大型國際基金，十分重視投資區域的匯率升貶，近期新台幣匯率尚未持穩，容易造成預期心理，並降低外資對台股的積極性；由國際市場角度觀察美元指數，截稿前已站上 91.0，創下三個月波段新高，這般的資金移動對整體新興市場尤其不利，如果美元指數維持橫向區間整理，相對有利於台股。如果美元指數持續碎步盤堅，則相對不利於台股，必須持續追蹤。

除了匯率的干擾以外，近期還有一重大干擾變數，就是美國公債殖利率。眾所周知，公債殖利率為所有金融商品的估值基礎，具有全球金融市場的定錨作用，牽一髮而動全身。

截稿前，美國十年期公債殖利率一度衝上 3％的心理關卡，寫下 2014 年元月以來最高，拉動了許多歐元區國家公債殖利率，也全面墊高了企業借貸成本。國際新債券天王 Jeffrey Gundlach 曾將 3％的殖利率視為「紅線」，警告稱一旦突破，股市將轉向下行，雖然我們不認為單一的殖利率因素就能促使股市走空，也不確認股市能承受的臨界點是 3％，或 4％，或 5％，但無法否認公債殖利率上升是股市多頭的威脅因素之一，因為利率的確會改變市場的風險偏好。所以，接下來就需觀察景氣基本面的強度能否彌補市場信心。

如前所述，景氣基本面的強度仍是股市最後的依靠。市調機構 IHS Markit 新公布的四月美國綜合採購經理人指數 (PMI) 初值為五四．八點，為兩個月高點，就產業別來看，四月製造業 PMI 初估值 56.5 點，創下四三個月新高，產業成長動力仍強，製造業新訂單指數也創下 2015 年三月以來新高，可望支撐美國第二季經濟成長率，而美國民間企業對未來十二個月的預期指數，四月份達到 2015 年五月以來最高，以上數據應該足以彌補市場風險偏好者的信心。

外銷訂單優於預期 多頭伏筆

再將焦點拉回台灣，日前經濟部新公布的三月外銷訂單金額為 423.8 億美元，創下歷年同月新高，年增 3.1％，大幅優於原先預期的 - 2.7％。其中，基本金屬、機械接單皆創下單月新高，塑橡膠、化學品年增也達雙位數成長。

雖然資通信產品因手機需求趨緩，年減 5.0％，但因高效能運算、車用電子等新興應用，仍帶動三月電子產品接單創下歷年同月新高，顯然，四～五月份整體上市櫃公司的營收應該淡季不淡，尤其經濟部預估四月外銷訂單約 375～385 億元新台幣，年增約 5.3～8.1％，在傳統淡季裡更具期待性。

觀察目前盤面結構，雖然台積電第二季財報可能不如先前的法人預期，主因為高階智慧型手機需求減弱，但台積電的營收並非只來自智慧型手機領域，而且在效率市場下，台積電股價可能是一次到位足額反映，下檔空間可能限縮。

由於現階段股市變數增多，受景氣循環干擾相對小的趨勢產業，是選股交易策略靠攏的對象，工業 4.0 的領域就是典型的產業代表。

由於全球少子化和工資大幅提升的趨勢，使得工廠自動化，用機器人取代工人投入生產成為產業勢在必行的策略。

因此，德國這個工業國家就提出了工業 4.0 的計畫，也就是所謂的智能製造。其發展過程藉由感測器、控制與驅動系統、巨量資料、雲端運算、人工智慧機器人、機器人相互聯網，讓工廠接近無人化，進而提高生產力。

由於鴻海集團是國內最大的製造業集團，也是全球最大的代工集團，進階到工業 4.0 的自我需求肯定十分龐大，而相關領域的子公司為樺漢 (6414)。

樺漢為鴻海集團旗下的工業電腦廠，目前鴻海持股約 40％，樺漢以 JDM/ODM 為導向，近幾年來重大併購案包括，2014 年 12 月併購瑞祺，2016 年 1 月併購加拿大 KCI，2016 年 7 月併購美國 AIS，十月併購德國 S&T。

轉投資效益不斷顯現 樺漢業績可望大成長

目前單是 S&T 對樺漢一年營收貢獻新台幣三百億元，營收占比一舉達五成，樺漢的優勢為其多數訂單均借用鴻海的生產基地製造，因此可享有鴻海的製造技術能力以及較低的製造成本。

目前佔營收比重較大的子公司包括專攻物聯網裝置的沅聖科技 (6638)、網通設備廠瑞祺電通(6416) 及歐洲的 SI、工業電腦廠商 S&T(SANT GR)。樺漢目前約持有 S&T 25％股權，S&T 為歐洲的 SI 廠商，總部在奧地利並於德國掛牌，營收比重可區分為 IT 服務約 44％、IOT 相關約 36％、嵌入式系統則約為 20％，S&T 專注於東歐市場並提供完整的 IT 軟硬體解決方案。

展望今年，S&T 與 Kontron 的合併效應可逐步發揮，併入的營收將翻倍成長，獲利可望成長 1.5 倍；另外，在帆宣 (6196) 的部分，法人預期帆宣貢獻樺漢今年 EPS 可達 1.2 元，明年全年貢獻將挑戰 3 元。

各方法人預估公司今年營收可望挑戰六百億元，而未來四年每年平均複合成長率約 20％，四年後年營收將超過一千億元。觀察今年下半年起，併入帆宣單季營收五十～六十億元後，樺漢單季營收將挑戰二百億元。

法人預估樺漢 2018 年營收約 619 九億元，年增 77％，預估稅後 EPS 約為 25 元，年增 72.5％；2019 年在樺漢旗下所有事業體磨合完成後，全年稅後 EPS 預估將挑戰 35 元，值得投資人長線追蹤。

來源：《理財周刊》 922 期

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